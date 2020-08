Pide AMLO no asistir a evento en Tamaulipas

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a sus seguidores no asistir al evento programado de Mejoramiento Urbano en Reynosa, Tamaulipas.

El mandatario agregó que se deben quedar en casa, como medida sanitaria.

“Si llegan, los voy a ver como los que no nos quieren… El que llegue hoy, es conserva, desde luego, si quieren ir, por encima de todo está la libertad, pero es un llamado de manera respetuosa”, dijo, al inicio de su conferencia matutina.

El mandatario se refirió en particular a dirigentes y partidos políticos.

“Es un llado a todos, a los partidos, no estamos en tiempos de campaña, además, el que quiera un puesto, ayer inauguramos el Mercado Catarino Garza, ahí hay puestos, que ayuden, que no seamos irresponsables, me refiero a los dirigentes, para que nos cuidemos todos”, añadió.

Ayer, López Obrador y su personal lograron abrirse paso entre cientos de personas para ingresar a la Unidad Médica Familiar de Reynosa, para inaugurarla.

“Ayer nos recibió mucha gente en Matamoros y estos actos por la pandemia procuramos hacer cerrados, para que se guarde la sana distancia, ayer no se consiguió este propósito y es muy riesgoso que se agrupe mucha gente por contagios, entonces, yo quiero pedir a los ciudadanos de Reynosa que ahora que vamos a estar inaugurando obras en esta colonia que nos permitan comunicarnos con ellos a través de los medios de comunicación, tanto los convencionales, como con las redes, siempre se transmite y que se queden en sus domicilios y que puedan enterarse de las obras que se van a inaugurar”, expresó.

El presidente agregó que aún es necesario guardar la sana distancia para evitar contagios.

“No podemos descuidarnos, tenemos que mantener la sana distancia y evitar contagios masivos por el bien de todos”, agregó.

El presidente ha declarado públicamente que no confía en el uso de cubrebocas, mientras mantenga sana distancia, a recomendación expresa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, Tamaulipas suma más de mil 752 defunciones por Covid-19 y 23 mil 906 casos positivos acumulados, desde que inició la pandemia, de los cuales se estima que mil 427 están activos.

