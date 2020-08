'Es la crisis más profunda en 100 años', concuerda AMLO con Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo concordar con el pronóstico que dio su secretario de Hacienda, respecto a que México enfrenta su peor crisis económica en los últimos 100 años.

“En efecto, es la crisis mundial en lo económico, más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años. En Europa no se veía una caída en la economía desde la Segunda Guerra Mundial y en Estados Unidos no se veía una caída en la economía como la actual, desde la crisis de 1929, 33 y nosotros no habíamos caído en lo económico, como ahora, desde 1932, precisamente por la crisis de Estados Unidos, entonces sí es una crisis profunda”, expresó.

No obstante, añadió que se saldrá rápido de esta situación e incluso, hay signos que muestran una recuperación en los empleos.

“Lo importante es que vamos a salir rápido, no va a ser una crisis prolongada, hay indicios de recuperación. Se nos cayeron, se perdieron alrededor de un millón de empleos de la economía formal de marzo a julio, teníamos 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social y llegamos a 19 millones 500 mil a finales de julio… cinco meses cayendo.

“En agosto ya tenemos 90 mil recuperados y espero que sean 100 mil de un millón perdidos”, señaló.

El presidente añadió que, a medida que se reactive la economía, tras la pandemia, se recuperarán más empleos formales.

Además, dijo que su estrategia en el combate al Covid-19 y en la crisis económica ha funcionado.

Señaló que, la depreciación del peso que llegó a estar en 25 pesos por dólar en días pasados, ha regresado a 22 pesos por dólar.

“Cuidar al pueblo, pero no perjudicar mucho la economía, eso no es para presumir, pero lo supimos hacer, entonces eso nos está permitiendo que se pueda salir adelante”, añadió.

El viernes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera se reunió con diputados de Morena ante quienes reconoció que la crisis económica era la más fuerte desde 1932.

“Creo que lo que planteó el secretario de Economía (Hacienda) es lo correcto, ese es el diagnóstico y vamos saliendo”, sostuvo López Obrador.

