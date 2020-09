En 50 minutos, AMLO presume "el mejor gobierno" en el peor momento

Pese a la caída del PIB, la crisis sanitaria y el aumento de la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió tener el mejor gobierno.

En 50 minutos y con sólo 30 invitados, el primer mandatario dio su informe en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Durante su discurso, el presidente reconoció el aumento de delitos relacionados con el crimen organizado, entre ellos, los homicidios dolosos y la extorsión.

“Sólo han aumentado dos delitos, el homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7% respectivamente, vinculados estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada”, señaló.

Según los datos del presidente, en el resto de los delitos ha habido disminución respecto a noviembre de 2018.

“Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público colectivo, menos robo en transporte público individual, menos robo a negocios y menos robo a casas habitación, en todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30% en promedio”, aseguró.

López Obrador señaló que la estrategia ha consistido en la implementación de la Guardia Nacional y atender a jóvenes para que no sean reclutados por el crimen organizado.

El presidente agradeció a los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional.

“Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad, ya no manda la delincuencia organizada como era antes, ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea, ya no hay, en el gobierno federal, funcionarios como García Luna”, dijo.

