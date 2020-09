Evita AMLO polémica en 2o informe, se enfoca en lo bueno

El segundo informe de gobierno, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, fue austero en polémica y dio continuidad a sus temas prioritarios.

Para la politóloga por la Universidad Iberoamericana, Ivonne Acuña, su discurso fue distinto a otros informes, tanto en tiempo, como en la selección de datos, evitando todo el tiempo, aquellos que pudieran llamar a la confrontación.

“Lo primero que me llamó la atención fue la brevedad, fue muy conciso, más bien, fue como destacar aquellos temas que a él le han interesado y que a partir de que es presidente de la República ha buscado concretar, empezando por la corrupción, el tener un gobierno austero y todas estas ideas que ha manifestado”, dijo en entrevista.

En esta ocasión, no se perdió en enlistar logros y sólo se limitó a decir que ya había cumplido 95 de los 100 compromisos hechos al inicio de su administración.

Además, su segundo informe estuvo acompañado de spots previos en medios de comunicación, con los puntos a destacar, tal como lo hacía el ex presidente Enrique Peña Nieto.

En su discurso en Palacio Nacional, evitó dar cifras de decesos y contagios por la pandemia de Covid, así como la rifa del avión presidencial y optó por dar datos que parecerían irrelevantes, consideró la doctora en ciencias sociales.

“Fue muy austero este informe, él eligió ciertas cifras que le pareció importante destacar como lo que se ha destinado al mejoramiento y construcción de carreteras, caminos rurales, sus proyectos de infraestructuras, decir que van viento en popa, por ejemplo, el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, entonces destacó solamente esas cosas. Se quedó corto en función de lo que se esperaba sobre todo en este tema de la pandemia y de cómo la ciudadanía tiene que seguir enfrentándola”, añadió.

Por ello, la especialista consideró que el mandatario aplicó la política de austeridad también a su informe.

“Mencionó cosas como cuántas personas han ido al Complejo Cultural de los Pinos y que no son polémicas, fue austero en polémica, pareciera que no quiso dar más elementos para la confrontación o la polémica.

Finalmente, destacó que las ideas que le gusta reforzar van directamente a sus conferencias matutinas y quizá por ello no dio alguna sorpresa.

“Lo que dijo hoy el presidente no es nuevo, son ideas que ha venido fortaleciendo y destacando en las mañaneras, en los informes pasados, no me parece que hubiera un anuncio, así, extraordinario que llame a sorpresa”, explicó.

Respecto a los alcances logrados, la analista señaló que el presidente da por hecho, que se han logrado, como el erradicar la corrupción.

“La cuestión de la lucha contra la corrupción, el asegurar que ya no hay corrupción en los altos niveles de gobierno, que el presidente ya da por hecho eso. El hecho de que el presidente no sea corrupto no se convierte en que ya no haya corrupción”, sostuvo.

Destaca aciertos en materia económica

El doctor Carlos Alberto Jiménez Bandala de la Facultad de Negocios, de la Universidad La Salle, señaló que en el discurso el presidente presumió sus aciertos en materia económica.

El especialista dijo que si bien, la crisis por la pandemia de Covid-19 fue una situación mundial, las medidas que se han tomado desde la Secretaría de Hacienda y el Banco Mundial, han sido adecuadas y han permitido que la crisis no sea tan catastrófica como en otras partes del mundo.

“Hay que tener en cuenta que estamos en la peor crisis económica que ha tenido el Capitalismo. Estos niveles de decrecimiento no los habíamos visto nunca, desde que se mide la economía actualmente bajo el sistema armonizado de cuentas nacionales.

“Comparado con otros países de Europa, con Estados Unidos, la crisis en México fue menor incluso a lo que se esperaba”, dijo.

Respecto a la promesa de López Obrador sobre la recuperación, Jiménez Bandala comentó que es posible que se cumpla, de acuerdo a los indicadores globales.

“La buena noticia es que para el mes de junio, el indicador global de de la actividad económica está presentando también un aumento del 8.9% y este también sería el mayor aumento en la economía mensual desde que se tiene la mención.

“Podríamos estar hablando que para el trimestre tres, el PIB podría tener un rebote de entre un siete y un nueve por ciento y ese sería también la tasa de crecimiento más alta que hayamos tenido en los últimos 40 años”, abundó.

No obstante del rebote, no es suficiente para recuperar la caída que se tuvo durante los meses de marzo y abril, aunque es una buena señal de que iríamos por el camino correcto, consideró.

