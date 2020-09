AMLO se deslinda de que no obtuviera el registro México Libre

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tuvo injerencia en la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no otorgar el registro de partido a la organización México Libre.

López Obrador agregó que debe cuidar sus palabras para que no la usen otras personas y no lo culpen.

“Era una opinión porque yo tengo que cuidar mucho de que no se use lo de antes, la llamada línea, ‘ya dijo el presidente’, el hablar en nombre mío, yo no mando a decir las cosas, yo las digo, no tengo palomas mensajeras ni mucho menos halcones, entonces para que no me culpen”, expresó.

¿Por qué le dicen ‘narcopartido’ a México Libre? A través de redes sociales, usuarios mostraron su inconformidad por la posible aprobación del nuevo partido por el INE

Agregó que, aunque el ex presidente intentó culparlo, luego de que el INE no les diera el registro, él no es igual que ellos.

“Ahora que no le dieron el registro a Felipe Calderón, bueno, al partido que él promueve y que su esposa es la dirigente, de inmediato a culparme, n soy igual a ellos, no somos iguales. Yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta y hay algo que se llama congruencia, y no me gusta la hipocresía en política, detesto a los políticos hipócritas… bueno, tampoco así, no los detesto, no me gustan, para suavizarlo”, concluyó.

