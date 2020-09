PAN critica respuesta de CNDH ante Senado; Morena la defiende

La reunión de trabajo de los senadores con la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Ibarra, generó un enfrentamiento entre legisladores del PAN y Morena.

Y es que luego de la reunión a puerta cerrada con la funcionaria, la panista López Rabadán, acompañada de Xóchitl Gálvez y Gina Cruz, ofrecieron una conferencia de prensa en la que ofrecieron pormenores del encuentro en el que aseguraron que la funcionaria no logró informar avance en materia de derechos humanos, pues llegó con un discurso armado y aprendido.

Estas declaraciones valieron para que las senadoras de Morena, Malú Micher y Antares Vázquez, advirtieran que solicitarán la remoción de López Rabadán del grupo de trabajo, pues consideraron que la panista manejó un doble discurso.

"Las preocupaciones que expresaron no son más que una falsedad de lo que allá escuchamos. Incluso, la bienvenida y el cierre que corrió por parte de la presidenta no son las palabras que escuchamos. Kenya López se vino a expresar no como la presidenta de la comisión sino como una detractora de la defensa y protección de los derechos humanos y su pelea no es contra la garantía de los derechos, sino es contra la presidenta y nos parece que no es correcta esa postura", dijo Micher.

Promete respuesta

Luego de la reunión con los legisladores el organismo federal emitió un comunicado en el que se comprometió a dar respuesta puntual y en breve a todas las preguntas formuladas por los senadores.

En el texto aseguraron que se tuvo un diálogo "serio y republicano, un auténtico ejercicio democrático entre los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

"Con institucionalidad y respeto se abordaron diversos temas, inquietudes de las y los Senadores, y se planteó mantener este diálogo de manera permanente a través de la Junta de Coordinación Política y su coordinador, el Senador Ricardo Monreal; este ejercicio inédito impactará en la suma de esfuerzos, todo ello por encima de las diferencias políticas, en pro de los derechos humanos en el país", apuntó.

