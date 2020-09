Frena podría quedarse hasta 2022, estima AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los integrantes del Frente Nacional Anti Amlo (Frenaaa), que acamparon en avenida Juárez pueden quedarse y serán cuidados hasta las elecciones de 2021, o bien, hasta que sea la consulta de revocación de mandato en marzo de 2022.

“Tienen garantizado su derecho de manifestación, lo expresé ayer, están acampados, yo creo que pueden ahí manifestarse donde están, y van a ser respetados, cuidados, para que ejerzan su derecho a la libre manifestación.

“Si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya, pues es cosa nada más de informar sobre los tiempos, porque no creo que se trate de un movimiento violento, que me quieran derrocar, si no entiendo, es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de estado, entonces hay un procedimiento establecido que nosotros creamos, que no existía antes, que es el de la revocación de mandato”, dijo.

López Obrador detalló que la consulta será en el primer trimestre de 2022 y podrán esperar ahí hasta entoces.

“Se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que yo continúe o que renuncie, es un método democrático, ellos pueden esperar hasta ese entonces y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen, voten y si el pueblo dice que yo me vaya, pues entonces sí, a Palenque, Chiapas. Si el pueblo dice que me quede, termino en el 2024, ese es el procedimiento establecido”, sostuvo.

Recordó que él quería, en un principio, que la consulta sobre la revocación de mandato se llevara a cabo en las elecciones de 2021, pero los legisladores de oposición no lo permitieron.

Sin embargo, dijo que podrían solicitar esta iniciativa y si no, convocar al pueblo a no votar por la 4T en las elecciones del próximo año.

“Si ellos presentan el escrito solicitando que se haga esa iniciativa yo estaría de acuerdo, que no nos esperemos hasta marzo del 22, sino ya en junio del año próximo para darles a ellos opciones, que no vayan a estar ahí tanto tiempo, si no es así, entonces vienen las elecciones también de junio y ellos pueden convocar al pueblo que no voten por los partidos que simpatizan con la idea de transformar al país, que los apoyen, que voten por los partidos opositores a nosotros, los que quieren que continue el antiguo régimen de corrupción y de privilegios”, dijo.

El presidente llamó al grupo a que se articule y terminen de formar el grupo conservador.

Además, dijo que si no se les dejó avanzar hasta el Zócalo capitalino, fue para evitar confrontaciones con otros grupos y daños a la Catedral Metropolitana.

“Había riesgos de provocación, la verdad que sí queremos cuidarlos, ayer mismo, uno de los dirigentes, según los medios, se puso mal, y di instrucciones de que se le atendiera y que no faltara el servicio médico”.

“Había otras manifestaciones y el cuidado de la Catedral por parte de la autoridad, porque está abierta y no queremos que haya ningún acto de provocación”, aseguró.

