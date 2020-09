Presumen recuperación de 7 mil mdp en casetas

El gobierno federal presumió una recuperación de ingresos en casetas por siete mil 19 millones de pesos en casetas, desde junio de 2019.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se tiene un programa para prevenir la toma de casetas en distintas partes de la República.

“Desde que llegamos se está actuando para impedir que se tomen las casetas, porque ya se había convertido en una práctica tolerada en todos lados, no había causas de fondo, ya era sacar dinero al tomar las casetas y se está ahora evitando estas tomas y ya se está recuperando todo lo que se perdía, lo que perdía la Hacienda Pública, lo que perdía el pueblo, porque por supuesto es dinero del pueblo”, dijo.

A su vez, el gobierno reportó que desde el 28 de junio de 2019 se recuperaron casetas de Tlalpan y Tepozotlán, con lo que se previno la pérdida de cuatro mil 656 millones.

Mientras que, por las casetas de Baja California y Palmillas, se evitó la pérdida de dos mil 281 millones de pesos desde el 6 de septiembre de 2019.

Y en Hermosillo, Guaymas y Nogales, se evitó una pérdida de 82 millones desde el 16 de enero de este año.

“Podemos hacer esto porque hay autoridad moral, si no se roba arriba, se puede decir, no se permite que nadie robe, ni arriba, ni abajo y no se permite”, agregó López Obrador.

Por otro lado, señaló que esta semana se retomaría el control de las casetas de Tepic a Mazatlán.

“Aprovecho para decirles a quienes están tomando estas casetas que ya se terminó este asunto completamente irregular porque tenemos una denuncia presentada por las empresas que no puedan recuperar lo que invirtieron cuando les entregaron las concesiones, cuando hicieron las carreteras porque están tomadas”, dijo.

Apenas el jueves, estudiantes de la Normal Rural “Lázaro Cárdenas” tomaron la caseta “La Venta” de la Autopista México-Toluca para exigir que se reanudaran mesas de diálogo con el gobierno para dar seguimiento a sus demandas.

Te podría interesar…

Frenaaa podría quedarse hasta 2022, estima AMLO El presidente señaló que podrían estar hasta la consulta de revocación de mandato o a las elecciones de 2021

Segundo voluntario de vacuna de AstraZeneca desarrolló enfermedad neurológica ‘inexplicable’ Una mujer que se sometió a la vacuna experimental de AstraZeneca, desarrolló una enfermedad neurológica, misma que no se ha comprobado si tiene relación con la vacuna

Gobierno de AMLO maneja economía como si no hubiera pandemia: CEESP El optimismo económico de las autoridades federales es peligroso; puede provocar desempleo y pobreza, advierte el CEESP

UIF respaldaría al INE para blindar proceso electoral: Santiago Nieto El titular de la unidad detalló que la colaboración debe darse solo si hay una solicitud por parte de las autoridades electorales del país