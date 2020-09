AMLO pide renuncia en octubre a funcionarios aspirantes a candidatura

El presidente llamó a los funcionarios que quieran postularse a alguna candidatura en el 2021 a renunciar a más tardar a finales de octubre.

Señaló que deben renunciar lo antes posible y anunciar su cambio de trabajo.

“Todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos en las elecciones del año próximo tienen que abandonar el gobierno lo más pronto posible, ya tienen que empezar a cambiar de trabajo, voy a decidirlo ya, pero muy pronto se tienen que ir los que aspiran a ocupar un cargo, porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno, entonces aprovecho para ya decirles, de una vez, a más tardar en octubre, a finales de octubre”, dijo.

No obstante, señaló que no serán mal vistos en su administración por abandonar su puesto.

“Todo el que aspire, a finales de octubre y no se van corridos, no se van malvistos, porque es un derecho aspirar a representar al pueblo y yo estoy seguro que los que renuncien con ese propósito van a ir a ayudar, es decir, que no son malas personas, no estoy recomendando a nadie, ni me voy a meter”, expresó.

Por otro lado, dijo que, de no ser elegidos por el pueblo, podrían regresar a su puesto, pues no existe ningún impedimento legal.

Te recomendamos…

No le entró a limpiar, dice AMLO de ex titular del Indep El presidente calificó de falta de arrojo la causa de deserción de Jaime Cárdenas

Recauda SAT 50% de impuestos del sexenio de Peña en año y medio De enero a agosto se recaudaron 250 mil 773 millones de pesos

¿Qué dijo López Obrador a la ONU? Este es el mensaje completo Andrés Manuel López Obrador centró su primer discurso ante la ONU en los logros que su gobierno ha tenido en sus primeros dos años

FOTOS: Así fue el primer día de reapertura de Chichén Itzá tras la cuarentena La zona arqueológica reabrió sus puertas tras más de seis meses cerrada por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19