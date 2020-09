Recauda SAT 50% de impuestos del sexenio de Peña en año y medio

En año y medio, la recaudación de impuestos aumentó un 50% en comparación con el sexenio pasado, de acuerdo con cifras del gobierno federal.

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que de enero a agosto se han recaudado 154 mil 957 millones de pesos.

Del total77 mil 128 pesos fueron de forma virtual y 77 mil 829 en efectivo.

Buenrostro Sánchez señaló que, desde que inició la administración, se ha recabado el 50% de lo que se recaudó en seis años.

De acuerdo con cifras del SAT, de 2013 a 2018 se recaudó un total de 501 mil 132 millones de pesos, mientras que, de 2019 a 2020 suman 250 mil 773 millones de pesos.

La funcionaria agregó que, se tienen por revisar la situación de 12 mil grandes contribuyentes y hasta agosto, llevaban 627 contribuyentes revisados.

Asimismo, de 15 grandes contribuyentes, reportó que ocho ya se pusieron al corriente, cuatro reconocieron adeudos y están pagando en parcialidades, dos se rehusaron a pagar y están en proceso de judicialización y uno está en revisión.

Raquel Buenrostro consideró que no es necesaria una reforma fiscal.

“Lo que ahorita nos muestran los números es que no se requiere una reforma fiscal, por ejemplo, lo que se recaudó en el esfuerzo que son 225 mil millones de pesos si más o menos el comportamiento del PIB que todavía está a ver cómo se comporta en diciembre, ese esfuerzo recaudatorio equivale al 2.4% del PIB, la última reforma fiscal que hubo en México se estimó en 2.5, entonces sin reforma fiscal y nada más con actos de fiscalización llegamos prácticamente a lo estimado en una reforma fiscal, entonces por ese lado, no es importante hacer una reforma porque yo creo que cuando se hace una reforma pagan los mismos de siempre, el contribuyente cumplido es el que sigue pagando los cambios, en cambio el que no paga, o el que paga de manera indebida, sigue evadiendo, no pagan impuestos.

"Primero yo creo que hay que cobrarle a todos los que deben para que no sea a los mismos de siempre los que nada más están pagando", sostuvo.

Denuncia SAT a 497 servidores por evasión de impuestos

Raquel Buenrostro reportó que, en lo que va del año, se han presentado 175 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de 497 servidores públicos por evasión de impuestos.

Además, otros 39 fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 70 servidores como parte de la estrategia para combatir la corrupción..

