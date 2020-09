Peligra Corte si declara consulta inconstitucional, advierten expertos

Ante la posible declaración de inconstitucionalidad de la consulta ciudadana para juzgar a ex presidentes, la Suprema Corte podría peligrar en su autonomía e imagen.

Expertos constitucionalistas señalan que la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador podría ser riesgosa por distintos motivos.

Uno de ellos es por poner en tela de juicio la credibilidad de los magistrados, como Luis María Aguilar, quien envió la propuesta de resolución.

“La propuesta de sentencia que hizo el ministro Luis María Aguilar me parece totalmente adecuada en términos de constitucionalidad de la materia de consulta popular, inclusive, por unanimidad de votos, estoy seguro que va a ser aprobada esta propuesta, eso considerando que la materia de la consulta no es constitucional porque restringe derechos humanos como la presunción de inocencia y el debido proceso. Los derechos humanos no pueden ser sujetos a una consulta popular”, señaló Francisco Burgoa, abogado constitucionalista.

Sin embargo, al apegarse a derecho, los magistrados y la institución podrían ser sometidos a un linchamiento mediático, encabezado por el propio presidente.

“Me inquieta el posible linchamiento político o mediático que se pueda hacer a los ministros de la Corte diciendo que son los ministros de la Corte los que no quieren que se haga justicia, que son ellos los que no quiere que se enjuicie a los ex presidentes.

“Los ministros estarán cumpliendo con su obligación de poder resolver los asuntos conforme la Constitución y conforme a los Derechos Humanos y resulta que por cumplir los ministros con su función, puedan ser linchados, me parece incorrecto”, sostuvo.

El órgano podría ser incluso “castigado” por parte del Congreso en su presupuesto, lo cual pondría en peligro su independencia de los demás poderes.

“Se viene otra vez la discusión del presupuesto y, si en algún momento, por cuestiones de las decisiones de la Suprema Corte hay una merma en las decisiones del Congreso en su presupuesto, pues ahí sí estaría atentándose contra la independencia y la autonomía del Poder Judicial”, señaló Fernando Ojesto Manzur, catedrático de la Facultad de Derecho.

Por otro lado, la resolución de la Corte, en caso de un fallo negativo, podría ser empleado como un pretexto de querer cumplir una promesa de campaña y no lograrlo.

“Podría utilizarlo como una cuestión mediática o la otra, diciendo, bueno, yo lo cumplí, lo sujeté como dice la Constitución y no es posible y respete las instituciones, habrá qué ver el camino que le quiere dar”, dijo Mario Enrique Carbajar, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.

No es necesaria consulta para juzgar a ex presidentes

De acuerdo con los especialistas consultados, no es necesario hacer una consulta ciudadana para poder juzgar a ex presidentes.

El presidente ha señalado en diversas ocasiones que la consulta es para preguntarle a la ciudadanía si considera que se debe modificar la Constitución para juzgar a ex mandatarios.

De acuerdo con López Obrador, los ex funcionarios gozan de un fuero por lo que no pueden ser procesados penalmente salvo por traición a la patria.

Sin embargo, los abogados aseguran que no existe tal protección, salvo para el presidente en funciones.

Por lo que, los ex presidentes podrían ser juzgados como cualquier persona, sin necesidad de someterlo a una consuta popular.

“El camino para buscar justicia es muy sencillo, si una persona cometió un delito, sea quien sea, inclusive ex presidentes de México, que ya no cuentan con una protección constitucional, entonces cualquier persona va y presenta su denuncia ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía General de la República, se iniciará una carpeta de investigación, si hay elementos se judicializará esa carpeta de investigación para que un juez de lo penal conozca y en su momento dicte la sentencia que corresponda”, explicó Burgoa.

Sin embargo, la consulta está siendo utilizada como un instrumento político.

“El fuero sólamente se tiene mientras uno ejerce el cargo y solamente lo tiene el presidente, o sea, hoy en día lo tiene solamente Andrés Manuel López Obrador y no lo tiene Enrique Peña Nieto, ni Calderón, ni Salinas, no necesitaría de ningún otro proceso para juzgar, sino como cualquier persona que se presuma que haya cometido un delito, todo fue una estrategia política porque en su campaña hizo algunas promesas sobre juzgar a ex presidentes y también porque se vienen unas elecciones de 2021, pero entonces ahí es cuando el derecho tiene que salir y la Constitución se tiene que respetar”, señaló Ojesto Manzur.

El hacer la consulta podría ejercer presión ante la Fiscalía o el Poder Judicial por la presión de la ciudadanía.

“No se le puede estar sometiendo a la opinión de la ciudadanía si quieren o no quieren que se enjuicie a un ex presidente porque eso estaría también provocando que, de alguna forma, el FGR o el juez de lo penal en su momento, pudiera estar sometido a una especie de presión porque la ciudadanía quiere que se enjuicien y que se les dicte una sentencia condenatoria y ahí es donde se estaría, desde un principio, vulnerando la presunción de inocencia de los ex presidentes y el debido proceso en su caso, de todos estos ex presidentes.

“Que la ciudadanía sepa que no se está en contra de que se haga justicia, no se está en contra de que no se juzgue a ex presidentes, lo que se está en contra es de utilizar un instrumento de participación ciudadana para desnaturalizar su esencia y ponerlo como camino para buscar justicia”, concluyó Burgoa.

Te podría interesar…

Plantea AMLO reforma energética para impulsar CFE y Pemex El presidente señaló que no busca modificar la Constitución, pero sí impulsar ambas empresas públicas con la legislación vigente

Pide AMLO esperar fallo de la SCJN El presidente recordó que será un pleno de ministros quien decida si habrá consulta para juzgar a ex presidentes

Conflicto de agua pone en riesgo relación con EU, advierte AMLO El presidente informó que existe una queja del gobernador de Texas por la falta de entrega de agua

Baja inicial de 25% en pagos y más plazo ofrecen a deudores del Covid-19 Personas y empresas con deudas o atrasos generados por la pandemia pagarán de acuerdo a sus posibilidades económicas, anunció Hacienda