Pide AMLO esperar fallo de la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la consulta para juzgar a ex presidentes.

Esto, luego de que conociera el proyecto de resolución del ministro Luis María Aguilar, quien propuso declarar inconstitucional la propuesta presidencial.

El mandatario dijo que no sólo un ministro es responsable de la decisión y pidió esperar el fallo del pleno.

“Hay que esperarnos, porque también debe explicarse que no solo interviene un ministro, este es su proyecto… eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón, yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el Pleno de la Corte resuelva”, dijo el mandatario.

Por otro lado, el presidente pidió al resto de los ministros a que no se dejen intimidar y a pensar an los ciudadanos.

“Que actúen con apego a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio, que también, aunque ellos resuleven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso, en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Consulta Ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo”, dijo.

De acuerdo con López Obrador, su propuesta de pregunta para la consulta ciudadana que decidiría si se puede juzgar a ex presidenes, no es violatoria a los derechos humanos.

“Sé que tienen que resolver con apego a la legalidad, que no necesitan leerme el artículo de la Constitución, que es el 35 y que ahí se establece que no se deben de violar los derechos humanos, yo considero que no existe ninguna violación a los derechos humanos, a las garantías, de los ciudadanos porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, dándole al implicado las garantías de defensa, de que no se violen sus derechos humanos, pero este es su proyecto, hay que esperar”, añadió.

La consulta busca plantear una reforma al artículo 108 constitucional para poder enjuiciar a ex presidentes por cualquier delito y no sólo por traición a la patria.

