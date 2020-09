¿Los feminicidios han bajado como dice AMLO?

El presidente ha asegurado en diversas ocasiones que se en su gobierno se ha ha combatido como nunca los feminicidios y la violencia contra las mujeres, sin embargo, las cifras muestran lo contrario.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP) hasta el 31 de agosto se registraron 626 carpetas de investigación por feminicidio.

Del total de las víctimas, 138 fueron asesinadas con un arma de fuego, 131 con un arma blanca, 321 con otro elemento y en 36 casos no fue especificado.

Los estados con más feminicidios son el Edomex, con 97; Veracruz, con 61; Ciudad de México, con 48; Nuevo León, con 42; Puebla, con 39; Jalisco, con 35 y Morelos, con 27.

No obstante, el presidente señaló que el país va mejor que nunca.

“Vamos bien, se está avanzando, estoy cumpliendo con los compromisos que hice, incluso estoy llevando a cabo compromisos nuevos.

“Es un país más justo, más digno, es un país en donde no hay corrupción en los altos mandos del gobierno, donde ya no se permite, no se tolera la corrupción, es un país en donde el presupuesto se destina a los más pobres, a los más necesitados, es un país en donde se gobierna para todos, para ricos y para pobres, en donde el gobierno no está secuestrado por una minoría, es un país en donde se está atendiendo al pueblo”, dijo.

Cifra negra de feminicidios

En promedio, en México, asesinan a 10 mujeres al día / Foto: Agencia Cuartoscuro

María Salguero, creadora del mapa de feminicidios, señaló que, pese a lo que presume el gobierno, muchos casos de asesinatos a mujeres están mal clasificados y en consecuencia, muchos casos quedan impunes.

La activista puso de ejemplo el caso de Mariana Velázquez, ocurrido en Chimalhuacán, Estado de México, en 2017.

“El caso sigue impune y no saben quién es el asesino porque la recogió una funeraria. Lo que logran es que se pierda la evidencia y cómo van a aprehender a alguien y cómo es que mandan a una funeraria a ir (por el cuerpo)” dijo.

Señaló que, mientras la cifra de feminicidios es cada día menor, la de homicidios dolosos de mujeres va a la alza, lo cual puede hablar de una mala clasificación de delitos.

Corrupción cuesta 9% del PIB; y no hay resultados en la 4T México es el peor evaluado la OCDE en materia de corrupción y se ubica en la posición 130 de 180 países, reporta el último ranking de Transparencia Internacional

De acuerdo con el SENSP, en lo que va del año se han registrado mil 906 víctimas de homicidio doloso. Al sumarlo con los feminicidios daría un total de 2 mil 532 asesinatos de mujeres.

A esta cifra se suman 645 presuntas víctimas de feminicidio y mil 988 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso.

Los municipios con mayor número de asesinatos de mujeres por razones de género son Tijuana con 16; Juárez, con 16; Monterrey, con 11; Iztapalapa, con 10; Culiacán, con 10; Tlalpan, con ocho; Manzanillo y Ecatepec, con siete cada uno.

El delito de feminicidio pasó de 74 casos en julio a 78 en agosto y tuvo un repunte del 2.2% con respecto a 2019.

Tan sólo la semana pasada hubo varios casos de víctimas alrededor de la República.

“De las que fueron visibles, pero tan sólo ayer en Guanajuato fueron cinco mujeres ejecutadas, cuatro bailarinas de un bar, de las que nunca hablan precisamente y una ejecución en una comunidad de Celaya”, dijo Salguero.

Jessica, Alondra, Judith, Sara, Carmen… ni una más

El 21 de septiembre Jessica González fue reportada como desaparecida y el viernes 25, sus restos fueron encontrados en Morelia, Michoacán.

Foto: Cuartoscuro

La joven de 21 años daba clases de educación básica y según los primeros peritajes, su cuerpo presentaba diversas heridas y señas de estrangulamiento.

Las autoridades buscan a un joven identificado como Diego, como presunto responsable, tras diversas manifestaciones de colectivos y familiares en el estado.

Alondra Gallegos, de 20 años fue hallada sin vida el sábado en Satillo, Coahuila. La joven fue reportada como desaparecida también el 21 de septiembre.

La joven era madre de una niña de 4 años de edad y como presunto responsable se detuvo a José, de 21 años.

A principios de septiembre, Judith Fernández Cruz, de 72 años, y su hija Sara Sofía Matus Fernández de 34, desaparecieron en Cuautla, Morelos.

Iban acompañadas por José Matus, quien padecía síndrome de Down y a quien localizaron al día siguiente, abandonado a un costado de la carretera federal a Oaxaca.

Tras varios días, autoridades municipales conformaron el hallazgo de los restos de ambas mujeres.

A su vez, informaron que se busca a un hombre y una mujer identificados como Mariana y Omar, como los presuntos responsables de los delitos de secuestro agravado.

En Zacatecas, el 24 de septiembre fue asesinada a de al menos 15 tiros Carmen conocida como “Caramelo”, quien era integrante de un grupo conocido como “mundo cholero”.

Ese mismo día, en Comitán, Chiapas, el cuerpo de Nayeli, una una joven de 18 años fue localizado en una la carretera que conduce al Instituto Tecnológico de Comitán.

La víctima tenía golpes en el rostro e indicios de violación. La última vez que fue vista, tomó un taxi para ir a su lugar de trabajo. La joven dejó a un hijo pequeño y no se tienen detenidos por estos hechos.

A estos casos, Salguero sumó el asesinato de Nohemí en Tequisquiapan, Querétaro y el hallazgo de dos cuerpos de mujeres en una fosa clandestina en Irapuato, Guanajuato.

Feminicidio en Guadalajara, hombre mata a su esposa frente a sus tres hijos El responsable del feminicidio trató de esconderse en casa de sus padres, pero lo sorprendió antes la policía de Guadalajara

Además, el feminicidio de una mujer a manos de su pareja en Guadalajara, Jalisco, al interior de su domicilio y el de Viridiana, de 25 años, en Huimanguillo, Tabasco.

“Según el blog del narco fue porque no quiso andar con un líder Huachicolero en Tabasco 'El Kalimba', ellos afirman que el testimonio es de familia”, señaló Salguero.

“Esto es apenas un poquito de lo que pasó ayer y en la semana, de lo que se ha conocido. Realmente te encuentras con las familias, con los casos, yo que cargo aprehensiones, vinculaciones a proceso, me encuentro sentencias en el Estado de México pero desde 2017, apenas una aprehensión del año pasado”, añadió.

Te podría interesar…

Colectivos conmemoran el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro Mujeres de más de 85 países protestan este 28 de septiembre como parte del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro

Segob convoca a diálogo a los gobernadores del país El jueves podrían reunirse todos los titulares de los estados para abordar temas pendientes de la agenda nacional

Próximo líder de Morena será el que decida al presidente en 2024: Porfirio Muñoz Ledo Porfirio Muñoz Ledo asegura que sólo están a su altura política Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador

¿Qué dice la propuesta de AMLO para la regulación de los puertos? El mandatario federal informó que insistirá para que su propuesta sea avalada por el Congreso de la Unión para que sea la Semar quien los regule