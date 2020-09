“Los que recurren a la fuerza no tienen la razón”, dice AMLO sobre manifestación

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar el movimiento feminista, pero no concordar con el uso de la fuerza o la violencia en su manifestación.

Señaló que en su gobierno todos los días se atiende el problema de agresiones a mujeres y feminicidios.

“No debe de haber violencia y entiendo que exista coraje y también dolor, pero no estoy de acuerdo con esa vía,

“Sin duda, el movimiento feminista merece todo nuestro respeto, pero no estoy de acuerdo con la violencia”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Acusa AMLO infiltrados durante manifestación

Además, pidió no caer en provocaciones de grupos infiltrados en movimientos justos.

“Tener cuidado con los infiltrados porque hay mucha gente que está molesta en el país por los cambios que se están llevando a cabo, ya lo he dicho, lo reitero, no pagaban impuestos, se robaban todo lo que podían, falsificaban facturas, recibían sobornos, saqueaban al país”, agregó.

El presidente recordó que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer personas que apoyaban estos movimientos, en referencia a María Beatriz Gasca.

Señaló que los que recurren a la fuerza no tienen la razón.

“He luchado muchos años y me he guiado por el principio de la no violencia y me inspiro, hasta ahora, en lo que hizo Gandhi y Mandela y Luther King y todos los luchadores y también muchas mujeres que han luchado por la igualdad de manera pacífica, o sea, yo no creo en la violencia, recurren a la fuerza los que no tienen la razón, no creo en la fuerza bruta, soy pacifista”, sostuvo.

