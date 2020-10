No dejarán de recibir recursos deportistas, intelectuales, artistas, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los beneficiarios de recursos de 109 fideicomisos que se busca desaparecer, seguirán recibiendo recursos del gobierno, pero de manera directa.

El martes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, avaló desaparecer 109 fideicomisos, con lo que se busca recolectar una bolsa de 68 mil 478 millones 123 mil 839 pesos.

“Aprovecho para decirles a los beneficiarios de los fondos o fideicomisos que estamos pidiendo que desaparezcan, que ellos no van a dejar de recibir sus beneficios.

"Por ejemplo, hay un fondo de deportistas de alto rendimiento, ese beneficio lo van a seguir recibiendo los deportistas… los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos, los artistas, escritores, intelectuales que recibían sus becas, lo mismo, sólo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa”, expresó el presidente.

López Obrador señaló que el objetivo de desaparecer estas figuras es que los beneficiarios reciban directamente el apoyo y se transparenten los recursos.

“Que no se queden los apoyos en manos de intermediarios, a partir de que un investigador, un deportista de alto rendimiento, un escritor, pues es una gente mayor que no requiere de tutela ni que le estén administrando lo que por derecho le corresponde o ya le fue otorgado, es entrega directa y con independencia completa, absoluta, pero queremos hacer la revisión, eso es todo”, dijo.

Añadió que los fondos y fideicomisos actuaban en la opacidad y que estaban fuera de control y regulación, con muchos beneficiarios inexistentes o “aviadores”.

“Queremos ver porque había falta de transparencia en el manejo de estos fondos y eran o son más de 100 fideicomisos de todo tipo, fuera de control completamente, queremos revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor, pero no significa que no nos importa la ciencia, que no nos importa la cultura, que no nos importa el deporte, tan nos importa que queremos que no haya corrupción”, aseguró.

De acuerdo con la exposición del dictamen en la Cámara de Diputados, la que se obtenga de los fideicomisos servirá, principalmente, para atender la emergencia sanitaria que enfrenta el país por la epidemia de Covid-19.

