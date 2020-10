¿Omar García Harfuch tomaría el lugar Alfonso Durazo en la SSPC?

Tras el anuncio de que Alfonso Durazo buscará la gubernatura de Sonora y por ende dejará el cargo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), uno de los primeros nombres que surgen para suplirlo en el puesto es el actual jefa de la policía capitalina, Omar García Harfuch.

Alfonso Durazo confirma que sí buscará la gubernatura de Sonora El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, deberá presentar su renuncia antes del 31 de octubre para contender a la gubernatura de Sonora

No se utilizó dinero de la recompensa en captura de Diego Urik ’N’, afirmó el fiscal del estado El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, confirmó que elementos de investigación fueron quienes localizaron el paradero del presunto feminicida de Jessica

Estos rumores tienen sustento, pues Omar García Harfuch ya ha trabajado en el gobierno federal, tiene experiencia y su popularidad y reconocimiento creció tras el atentado que sufrió hace algunos meses.

Al respecto, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, expuso que ellos no recomiendan a funcionarios para ocupar cargos, sin embargo, destacó que el jefe de la policía capitalina tiene todas las credenciales para ocupar el cargo.

“Nosotros no vamos a recomendar a nadie, pero lo que sí puedo asegurar es que Omar es una persona en la que yo confío plenamente, es un funcionario, que hasta el momento, lo que he podido ver de él, es honestidad y compromiso, para mí eso me parece una cosa bastante relevante, y si el llegase, llegaría una persona que conoce a la institución policial, que ha trabajado en una institución policial federal y que conoce lo local, por lo que sería una buena llegada”, comentó a Publimetro.

Foto: Gobierno de México

Asimismo, precisó que otro perfil que el presidente puede tomar en cuenta es Maribel Cervantes, quien era hasta hace unos días secretaria de Seguridad en el Estado de México.

En este sentido, precisó que si Omar García Harfuch llega a a ser jefe de la policía a nivel federal, indudablemente habría un proceso de debilitamiento en la policía capitalina, tal y como ocurre cuando hay cambios en las instituciones.

“Siempre es muy común que en la medida en que haya un relevo por bueno o malo que sea, siempre hay in proceso de debilitamiento porque en un país como el nuestros, en donde las instituciones son muy débiles, sí tiene que ver quien está el frente, entonces habrá un periodo de reajuste que implicará un riesgo, aunque esto no quiere decir que haya un retroceso”, sostuvo Francisco Rivas.

Hace unos días se le preguntó a Omar García Harfuch sobre la posibilidad de ir al gobierno federal y él lo negó, y aseguró que el presidente no lo ha invitado y a él le gustaría quedarse en el gabinete de Claudia Sheinbaum.

Omar García Harfuch podría emigrar al gobierno federal. / Foto: Especial

“No, de ninguna manera (me voy al gobierno federal)… A mí lo que me gustaría sería continuar colaborando con la doctora Sheinbaum porque la seguridad es una cuestión de perseverancia y constancia y queí estamos con una ruta clara, estamos haciendo las cosas diferentes. No estoy diciendo que estamos haciendo las cosas mejor que mi antecesor o que el antecesor, lo que estamos haciendo es diferente porque nos lo permite la ley, la secretaría por décadas fue preventiva, pero ahora desde hace 11 meses se aprobó una ley que nos otorga la facultad para investigar”, destacó en entrevista con Azucena Uresti.

Lo más leído:

Cuauhtémoc Blanco conduce al abismo a la industria de la construcción en Morelos, acusan De abril a julio se ha desplomada aún más la industria de la construcción en la entidad; la CMIC le exige al gobernador que los deje trabajar

Corte declara constitucional la consulta para enjuiciar a ex presidentes Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún debatirán sobre el contenido de la pregunta para la consulta popular y el fallo será enviado al Senado