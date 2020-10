Gobierno oculta los resultados del chat Susana Distancia, ciudadanos aseguran que no está funcionando

El chatbot que puso en funcionamiento la Secretaría de Salud federal (SSa) para la ciudadanía nació con el objetivo de informar y dar atención personalizada sobre el Covid-19; sin embargo, la aplicación ha presentado fallas e, incluso, ha generado confusión entre la población.

De acuerdo con testimonios recabados por este diario, el chat no funciona correctamente, a pesar de haber escrito en varias ocasiones para resolver dudas sobre esta enfermedad.

El gobierno federal, a través de la SSa, aseguró que el chat llamado Susana Distancia respondería mensajes las 24 horas del día. Esto con la idea central de que las personas pudieran consultar, sólo con la palabra “Hola”, informes del Covid-19 y posibles contagios.

“Aunque en un principio te dan una serie de pasos a seguir para el diagnóstico, posteriormente te dejan a tu suerte, no hay una llamada de seguimiento y tampoco te brindan datos correctos, por ejemplo, los hospitales a los que puedes asistir”, detalló Ana Julia, quien estuvo internada por Covid-19 durante tres semanas.

Otro de los casos fue el de un médico de la Raza –quien solicitó omitir su nombre–, el cual aseguró que varios pacientes que atendió con coronavirus en los últimos meses relataron que utilizaron esta aplicación sin éxito alguno.

“Si bien esta herramienta ayudó a muchas personas, creo que los algoritmos no fueron del todo claros, porque muchas personas me comentaron que no asistieron al hospital por las llamadas y recomendaciones que les hicieron en este chat”, sostuvo.

Sobre la operación del chat, Publimetro solicitó al gobierno federal, vía Ley General de Transparencia, dar a conocer el proveedor o prestador de servicios al cual se le contrató el chat de WhatsApp para la aplicación del programa Mándale un Whats a Susana Distancia.

Así como el costo por la adquisición de esta app, pero en dos ocasiones la Secretaría de Salud y el gobierno federal se negaron a brindar dicha información.

En una tercera respuesta, la Secretaría de Salud federal, por medio de la Dirección de Coordinación General de Recursos Materiales y Servicios, detalló que el prestador de servicios para el uso de WhatsApp fue la empresa Ayalo S.A.P.I de C.V; no obstante, se negó a transparentar cuánto dinero se desembolsó para la operación de esta aplicación –que entró en vigor en abril pasado– así como reportar los resultados de la misma.

“El chat de Susana Distancia se está renovando, Hemos chateado, digo ‘hemos’,porque también he participado para saber cómo funciona el chatbot, 188 mil personas, Susana ha respondido más de 3.6 millones de preguntas” RICARDO CORTÉS ALCALÁ,

Director general de promoción de la salud

