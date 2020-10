Retiro de estatua de Colón fue por restauración, señala AMLO

El retiro de la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma fue para someterla a un proceso de restauración, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tengo información de que la bajaron (la estatua) para restaurarla y si coincidió con este fecha, con el día de hoy (12 de octubre), pues no debe prestarse a malos entendidos, aunque también si se trata de una fecha muy polémica de confrontación de ideas y también de confrontación política, lo mejor es resolver estas diferencias en forma pacífica, no desquitarse con las estatuas, con las esculturas”, dijo.

En su conferencia matutina hizo un llamado a informarse sobre lo ocurrido y recomendó el libro La Invención de América, de Edmundo O'Gorman.

Señaló que, en el país no se acostumbra celebrar la fecha, pero en España sí es motivo de celebración y le tocó hace años estar presente.

“Es importante que se conozca lo que sucedió o tener información sobre lo que significó este encuentro, descubrimiento, como se le pueda llamar”, expresó.

Malinterpretaron mi propuesta de pedir disculpas

El presidente señaló que hace un año se malinterpretó su petición de ofrecer disculpas.

Dijo que su propuesta original era pedir disculpas a los pueblos originarios para lograr una reconciliación.

“De ahí mi propuesta de ofrecer disculpas a los pueblos originarios para lograr la reconciliación, porque se piensa que esto ocurrió hace mucho tiempo y que ya se olvidó y no, es mejor que todos con humildad pidamos disculpas a los pueblos originarios y se inicie o se procure iniciar una etapa nueva en nuestras relaciones”, dijo.

Señaló que pueblos como España justifican la imposición y el saqueo de antiguas civilizaciones que habitaban el continente con el pretexto de que los civilizaron.

“Se malinterpretó cuando lo planteé, ojalá y se vuelva a analizar para que el año próximo se lleven a cabo estas ceremonias para ofrecer disculpa a los pueblos originarios y hacer el compromiso de la no repetición, que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo, no al colonialismo, no al sometimiento, no a la negación de otras culturas con propósitos de dominio, porque lo que se hizo fue negar las culturas y las civilizaciones que existían en América catalogando todo como barbarie, como salvajismo”, añadió.

