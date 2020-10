El poder judicial ha decidido someterse, claudicar y rendirse ante el ejecutivo: Margarita Zavala

La negativa del registro como nuevo partido político nacional por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a la organización México Libre, que lidera Margarita Zavala Gómez del Campo, es el resultado de una injusticia y una orden que se dictó desde Palacio Nacional por el titular del poder ejecutivo, aseguró la ex candidata independiente a la presidencia de la República.

En una entrevista con Publimetro, la también ex primera dama, insistió en que los señalamientos de supuestas irregularidades fueron hechas injustamente para acallar un movimiento que representaba una verdadera opción para los ciudadanos ante el sistema autoritario que vive el país, por lo que ya analiza llevar el tema a cortes internacionales.

¿Cuál es la lectura que tiene a la negativa del registro a México Libre?

—Es importante que la sociedad se dé cuenta del nivel de violación de garantía de audiencia, de igualdad y la manera en que fueron tratados unos partidos afines al gobierno. Es importante que lo digamos y en ese sentido se le negó el registró a México Libre, por supuestas irregularidades por un millón de pesos, que significó 8%, de ese tamaño el trato preferencial, el miedo que nos tienen y la rendición de cuatro magistrados que dieron pena en sus argumentos y su actuación. Ese fue un golpe, desde luego para mí pero también para México Libre y sobre todo para el país, pues se trató de un golpe a la democracia y a la justicia electoral y en esas manos estamos en este proceso electoral.

Yo seguiré narrando esta injusticia para que cada que vayan a decidir un tema importante la piensen, porque no pueden salir sin el reclamo de los demás, me sorprende que los partidos políticos no estén diciendo nada respecto de este trato discriminatorio.

¿Lo ve como una venganza personal o persecución política?

—Por un lado si hay una persecución política, pero también hay cuatro magistrados y consejeros que obedecieron a presiones del poder ejecutivo y esa es una autocensura voluntaria de su libertad y una vez que cedes a eso pierdes la seguridad. La narrativa de lo que pasó con México Libre en el INE y en el TEPJF es muestra de la presión que existe desde el ejecutivo, que no puedo probar pero no tengo la menor duda; eso pone en riesgo la democracia del país, pero sobre todo desenmascara el sistema autoritario que estamos viviendo.

¿Cuál es el siguiente paso para exigir el registro?

—Justo ahora estoy estudiando el sistema interamericano para ver las posibilidades y desarrollar lo que tengamos que desarrollar para presentar, si lo decidimos así, la denuncia, porque creo que es importante que se internacionalmente se sepa.

¿Hay un tiempo limite para que esto pueda proceder?

—Son seis meses a partir del acto.

¿México Libre ya fue notificado del fallo del TEPJF?

—No, aún no debieron irse a descansar o a verse en el espejo.

Mientras tanto ¿México Libre qué seguirá haciendo?

—Seguiremos manteniendo nuestra organización y ahora entramos a un proceso electoral de una manera distinta a lo que pensamos, pero también lo haremos como sociedad civil y como organización.

¿Ha pensado en regresar al PAN o ya no es opción?

—No bueno, yo creo que en el proceso tendremos que ir viendo de qué manera vamos entrando y creo que los partidos se tienen que revisar, desde luego que espero que se den cuenta del autoritarismo que existe.

¿Cómo ve el escenario electoral de 2021, sobre todo para los ciudadanos frente a este autoritarismo que denuncia?

—Desde luego primero caer en la cuenta que ante un sistema autoritario que va creciendo y en donde el poder judicial ha decidido someterse, claudicar y rendirse ante el ejecutivo, como paso con la Corte y con el Tribunal debemos estar conscientes de que el uso faccioso del poder del estado no le conviene a nadie y deberíamos estar más atentos a enfrentarlo y trabajar entre todos para cambiar la ecuación política en el 2021.

¿La podríamos ver buscando algún cargo político en breve?

—No, la verdad no lo creo. Me parece que lo que he estado haciendo en México Libre es algo que no me permite generar o hacer una campaña. Si yo estoy pugnando por México Libre no es por la candidatura pequeña ni mediana, ni grande, lo que yo quiero hacer es un canal por el que puedan pasar toda la gente de bien que ha querido ingresar a un partido político y que por alguna razón no ha entrado o que por primera vez se acercan a la política.

¿Cuál es el mensaje que envía a la ciudadanía sobre la democracia que se vive en el país?

—Nos queda clarísimo que este es un golpe a la democracia, a las libertades y cuando desde el poder se le lincha al opositor y no se le deja participar en las elecciones estamos en un régimen de autoritarismo.

Es el presidente quien impulsó el tema de juicio político a ex presidentes y se involucra a su esposo Felipe Calderón, ¿Cómo lo toman ustedes y cómo se preparan para recibir estos posibles ataques?

—Para empezar es la expresión de que desde la presidencia se ejerce un poder de manera abusiva que no respeta los derechos humanos y en segundo lugar vemos que la consulta y el juicio a los ex presidente ya ni se debería de estar nombrando según la propia Corte de Justicia de la Nación y en una enorme ingenuidad o por querer tapar las cosas decidió apoyar la consulta y le cambió la pregunta. Pero el presidente no debería estar hablando de juicios de ex presidentes sino a todos, incluyéndose.

Cómo lo definió el TEPJF

4 votos a favor y 3 en contra

Magistrados a favor de negar el registro a México Libre

José Luis Vargas Valdez

Felipe Alfredo Fuentes Barrera

Mónica Aralí Soto Fregoso

Felipe de la Mata Pizaña

Magistrados en contra de negar el registro a México Libre

Reyes Rodríguez Mondragón

Janine Otálora Malassis

Indalfer Infante Gonzales

Te recomendamos:

Rafael Ojeda, secretario de Marina, da positivo por Covid-19 El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Rafael Ojeda, secretario de Marina, dio positivo por Covid-19

https://www.publimetro.com.mx/mx/coronavirus-covid-19/2020/10/16/casos-de-covid-19-y-muertes-en-mexico-16-octubre-2020.html