Porfirio Muñoz Ledo exige reponer el proceso para renovar la dirigencia de Morena

Porfirio Muñoz Ledo, candidato a la presidencia nacional de Morena, exigió la reposición del proceso de renovación de la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional, ya que no reconoce los resultados de la encuesta abierta que dio el viernes el Instituto Nacional Electoral (INE) y dan como ganador a Mario Delgado.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, anunció que será por la vía judicial que impugne el proceso y promoverá, junto con la militancia, una "revuelta moral" y la refundación de Morena, debido a que sus correligionarios están hartos de arreglos cupulares en los que se reparten puestos.

"Hemos acudido a a todas las instancias legales competentes, incluso a las del partido para restaurar la justicia aguardaremos sus resoluciones", dijo.

Incluso habló de presuntos intereses encaminados a que en 2021 haya una sucesión presidencial adelantada. "Las bajezas y falsificaciones cometidas sólo se explican por el ambicioso designio de imperar en las elecciones del 2021y promover una sucesión presidencial adelantada, un golpe de mano que no todavía una golpe de estado" acotó.

Muñoz Ledo escribió en su cuenta de Twitter "no cederé ante la ilegalidad en MORENA. Seguiré la lucha por la vía judicial con el apoyo de las y los militantes y de la opinión pública",

El morenista rechazó aceptar acuerdos "a la sombra" y llamó a debatir de forma abierta sobre la ideología del partido y las alternativas de la nación, pero no contestará una ficticia renovación del partido que no es sino un maquillaje

"No admitiré ningún un acuerdo en la sombra, propongo un debate abierto sobre la ideología del partido y las alternativas de la nación. No contestaré una ficticia renovación del partido que no es sino un maquillaje, promoveré en cambio su refundación indispensable para la fundación de la República que tanto hemos pregonado. En ello consiste precisamente la cuarta transformación, no desistiré a este empeño al que he dedicado mi vida entera y entraña la causa por la que asumí esta desafiante candidatura como la última página de mi larga odisea política", finalizó.

