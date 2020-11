Con Trump o Biden, México mantendrá estabilidad financiera, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cualquiera que sea el resultado de las elecciones en Estados Unidos, el país tiene garantizada la estabilidad económica y financiera.

“Estamos seguros que ante cualquier resultado en la elección de Estados Unidos, nosotros tenemos garantía de estabilidad económica y financiera. Nuestra economía es sólida, sana, y nuestro país cuenta con la confianza de inversionistas extranjeros”, indicó el mandatario.

En su conferencia matutina, manifestó que va a esperar a que transcurra la jornada electoral y cuando haya elementos para saber si ganó el presidente Donald Trump o Joe Biden, dará su opinión a los mexicanos.

“Vamos a esperar a que transcurran las elecciones hoy (3 de noviembre), que se tengan los resultados y yo voy a informar al pueblo en su momento”, expresó.

Recordó que en la elección presidencial de 2006, cuando el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) declaró empate técnico entre él y el panista Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno de España felicitó por adelantado a su opositor, mientras él dijo que impugnaría el proceso electoral.

“El gobierno español cometió el error de reconocer el triunfo de Calderón antes de que lo hiciera la autoridad electoral de México, bueno, antes de que reconociera el gobierno de Estados Unidos a Calderón ya el gobierno de España lo había hecho, violando leyes y sobre todo las formas políticas”, acotó.

De ahí que llamó a no hacer declaraciones adelantadas, ni hacer pronósticos, ni tomar partido porque es un asunto que sólo compete a los ciudadanos de Estados Unidos y sus gobernantes.

AMLO critica declaraciones sobre elecciones de EU

El jueves 29 de octubre pasado, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles llamó a los migrantes de su estado a no votar por Donald Trump y optar por el demócrata Joe Biden, ya que tiene propuestas para la comunidad.

En este sentido, López Obrador advirtió que algunos mexicanos se les debe poner a leer la Constitución a quienes no la conocen. “Hay hasta quienes protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución y la violan”, atajó en clara alusión a Silvano Aureoles.

“Nosotros tenemos que ser respetuosos y esperar el momento, no adelantarnos, no hacer pronósticos y desde luego no tomar partido porque, si no queremos que un extranjero opine sobre lo que sucede en nuestro país”, indicó.

Incluso Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial también llamó a no votar por Trump, pues consideró que tanto a México como a Estados Unidos le conviene que Joe Biden gane la elección.

