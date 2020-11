Ni con Trump ni con Biden, AMLO espera resultado de la elección de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ante la incertidumbre en el resultado de la elección de Estados Unidos no dará una opinión a favor de Donald Trump ni Joe Biden.

“No podemos opinar nada hasta que se termine el conteo y la autoridad correspondiente dé al ganador es una elección cerrada, no podemos nosotros dar ninguna opinión", expresó en su conferencia matutina.

El mandatario deseó que siga transcurriendo como hasta ahora el conteo de los votos, luego de que ayer recordó que cuando compitió con Felipe Calderón, otros gobiernos reconocieron al panista como ganador el mismo día de la elección.

"Creo que esto va a llevar más tiempo y hay que esperamos", reiteró.

También manifestó tranquilidad porque el peso mexicano no presentó cambios significativos tras los comicios en Estados Unidos.

"A mí me satisface de que no hay, en el caso de nuestra economía, ninguna alteración; tengo entendido de que nuestro peso no se ha depreciado (…) está en 21.15 pesos, en promedio como ha estado la semana pasada, de modo que vamos a esperaros para que se conozca el resultado", dijo.

