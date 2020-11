No somos FRENA, ni un partido político; somos el real contrapeso de AMLO: Sí Por México

La iniciativa Sí por México que aglutina –según sus propios cálculos– a más de 50 mil ciudadanos, políticos y empresarios tiene la enmienda de ser un contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador e impulsar un proyecto de voces de todo el país.

A través de seis ejes, la organización, que niega ser similar al Frente Nacional Anti AMLO (FRENA), advierte que no recurrirá a protestas ni bloqueos simbólicos en la Ciudad de México; pero sí a llamados enérgicos desde toda la República.

Una de las voceras, Dessire Ángel, descarta que el movimiento busque convertirse en un partido político, aunque sí buscan incidir en las elecciones de 2021 y presionar a la administración federal.

¿Qué es Sí por México?

—Necesitamos que los ciudadanos sean parte de Sí por México, que crean que este movimiento es para ellos; somos una comunidad, no somos una A.C., no somos un partido político. Es una agrupación de ciudadanos y organizaciones civiles que representan a muchos.

Queremos llegar a 100 mil personas registradas y 450 organizaciones ya se registraron, somos plurales y buscamos enriquecer el diálogo. No estamos pidiendo que dejen la agenda a quienes se sumen. No a la polarización, porque eso no nos sirve de nada a estas alturas.

¿Son lo mismo que FRENA?

—Tenemos que entender que debe existir un piso parejo en donde se defienda la democracia, el Estado de Derecho y las libertades, por eso no estamos pidiendo que dejen sus banderas, sino que se sumen y podamos presionar desde varias canchas. Esto tiene que llegar para quedarse.

Hay que respetar a todas las organizaciones, tenemos que ser tolerantes, y FRENA tiene sus intereses y los respetamos mucho, aunque es diferente nuestra exigencia a diferencia de sus peticiones. No somos ellos, ni la versión 2 o 3. Somos un movimiento único y diferente.

Le apostamos a la legalidad, algo diferente a lo que ellos están solicitando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro activo es que nos escuchen, que nos hagamos valer en nuestros derechos y, sobre todo, acceso a la rendición de cuentas.

Ya se empezaron a distribuir las cartas a las dirigencias de partidos políticos para que se sumen y podamos elaborar de manera conjunta.

¿Buscan ser un contrapeso al gobierno de AMLO?

—Tenemos que elevar el diálogo definitivamente, no debemos caer en la polarización, cada uno de los estados tiene necesidades diferentes. Debemos decirlo con todas sus palabras, no estamos viviendo una verdadera democracia.

El poner en riesgo este tipo de instituciones que se crearon con mucho esfuerzo, por ejemplo, los fideicomisos.

La comprobación de los recursos quedó en el aire en esta administración.

Cualquier movimiento social que pueda ser contrapeso en este gobierno es necesario. Hay que verlo como un tema de una lucha por intereses en común. Nos están ofreciendo lo mismo.

¿Habrá protestas y manifestaciones de Sí por México?

—Se está analizando una convención nacional, no queremos generar más problemas por la emergencia sanitaria, nos están lloviendo muchísimas propuestas, por eso abrimos el foro para todos, y queremos incluirlos a todos.

Hemos canalizado este tipo de propuestas y hemos robustecido el sistema en el que estamos trabajando.

¿Son panistas, perredistas, priistas o de otro partido político?

—Somos Sí por México, estamos invitando a todos los partidos políticos, desde los más viejos hasta los de reciente creación, a que se sumen a este movimiento y participen y a todos los sectores de la población.

Nunca seremos un partido político, somos pro ciudadanía.

¿Es un Frankenstein entonces?

—Necesitamos tener bien claro los seis ejes que estamos proponiendo para salir adelante como agenda, que son: democracia, economía, salud, sustentabilidad, igualdad y medio ambiente.

Esto afecta a todos los ciudadanos, tenemos que convertirnos más en ciudadanos políticos. No solo es quejarnos por quejarnos, buscamos cuidar estos aspectos y exigir lo que se ha hecho mal en este gobierno, tiene que existir una verdadera democracia.

Necesitamos los contrapesos, un equilibrio de poderes y se pueda proteger los intereses de los más vulnerables.