AMLO pide castigar los ataques a feministas en Cancún

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió deslindar responsabilidades y castigar a los culpables de los ataques contra manifestantes feministas, por parte de policías municipales en Cancún, Quintana Roo.

Durante su conferencia matutina, llamó a no reprimir ni hacer uso de la fuerza este tipo de manifestaciones, por eso deben hacerse las investigaciones pertinentes por parte del gobierno estatal.

“No se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza no se deben utilizar armas disparar, esto tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. Entonces no a la represión y que se haga la investigación”, apuntó.

López Obrador agregó que en caso de que las víctimas de las agresiones no queden confirmes con las indagatorias, recurran a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que incluso dicha dependencia debería seguir el caso por oficio.

También rechazó que en los actos contra las manifestantes hayan participado elementos de la Guardia Nacional como acusó el senador Emilio Álvarez Icaza, pues es un asunto de la policía de Quintana Roo.

“Hay dos versiones, una que tuvo que ver con el gobierno municipal y la otra es que fue la policía estatal y que en Quintana Roo hay mando único, es decir, que la policía de los municipios tiene el control de las policías municipales lo tiene el gobierno del estado.

Consideró que “si hay voluntad” hoy mismo tendría que resolverse pues “se debe actuar sin contemplaciones; no debe haber impunidad y no debe haber protección a nadie”. El mandatario acotó que se debe castigar a quien ordenó disparar en contra de las manifestantes.

¿Cómo se reprimió la protesta en Cancún?

Este lunes 9 de noviembre, policías municipales de Cancún lanzaron disparos al aire para dispersar a un grupo de manifestantes que protestaba afuera del palacio de Gobierno de Cancún contra los feminicidios en la entidad y el asesinato de la Bianca Alejandra, desaparecida en 2018.

Cuando los jóvenes prendían fuego a maderas que habían sido colocadas para proteger la puerta de acceso, el grupo de policías arribó por la explanada principal para dispersar la manifestación disparando al aire.

Aunque al principio se habló de que se lanzaron balas de goma, en redes sociales se difundieron imágenes de casquillos percutidos en la zona de la protesta y en otras fotografías se observó a los elementos municipales portando armas largas.

Las autoridades locales hablaron de un saldo de casi una decena de personas heridas y varios detenidos, desde manifestantes hasta periodistas.

