"No me quiero meter en eso", revira AMLO sobre el pleito entre Bartlett y el gobernador de Tabasco

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió a la defensa del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett ante las acusaciones de que hubo errores de cálculo en el impacto que tendrían las presas en Tabasco debido a las tormentas ocasionadas por el Frente Frío 11.

El martes, tras reunirse con el presidente, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López afirmó que Bartlett, esconde con "cinismo" la irresponsabilidad con la que se actuó en el manejo de la presa Peñitas y que inundó a tres municipios del estado.

Vaya cinismo para esconder la irresponsabilidad de @ManuelBartlett y de los funcionarios de la Cfe; primero Bartlett confiesa que cometieron un error de cálculo en la operación de la presa Peñitas y por ello se inundaron Nacajuca, Jalpa y Cunduacan que por si no lo sabe son 3 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) November 10, 2020

Pese a las acusaciones del gobernador, López Obrador expresó que a Manuel Bartlett le ha tocado ordenar todo saqueo que había en la CFE y “le tienen ganas algunos medios”.

Y matizó: “Eso es muy normal en Tabasco. En Tabasco los ríos se desbordan, los verdes se amotinan (…) No, no, no, es que así es, es la pasión, sí. En Tabasco la política es pasión y es razón”.

“No me quiero meter en eso. Además, somos nosotros bastante tolerantes en cuanto a que se expresen los servidores públicos, prohibido prohibir, que haya polémica, poner por encima la libertad”, dijo previamente.

