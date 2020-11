Ordena AMLO recordar Doctrina Estrada a consulados y embajadas

A sugerencia del canciller Marcelo Ebrard, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó enviar un memorándum a todos los consulados y embajadas de México, recordando la Doctrina Estrada, que es la que define la política exterior mexicana.

Cuestionado sobre la posible llamada que el equipo de Joe Biden, virtual ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, busca con él, López Obrador aseguró que aún existe confusión en integrantes de la oposición y en "algunos diplomáticos improvisados" que "no quieren entender las cosas, porque durante el periodo neoliberal se hicieron a un lado los principios de política exterior de México".

"Hoy en la mañana pedí, porque lo sugirió el canciller Ebrard, que se redactara un memorándum para todas las embajadas y consulados y que anexara el texto básico de la doctrina Estrada. Como dicen los abogados cuando se enojan, que les leyera la Constitución", explicó el presidente.

No estamos ni a favor ni en contra: López Obrador

El presidente consideró irresponsable hacer un pronunciamiento también porque que se trata de las elecciones presidenciales de un país en el que existen 38 millones de mexicanos. "No estamos en contra ni a favor de nadie, es sencillamente: terminan sus procesos. Esperamos porque es la decisión de otro país. Es hasta de sentido común".

"Son más de 140 millones de votantes, una parte vota por un partido, otra parte vota por otro. ¿Cómo nosotros nos vamos a convertir en juez? ¿Quién nos autoriza irnos a meter a un proceso interno? Tenemos que respetar a los ciudadanos de otros países. Además, se trata de la elección de un país donde hay 38 millones de mexicanos. Unos seguramente votaron por un partido, otros votaron por otro partido. ¿Cómo -de manera irresponsable- vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No nos corresponde. Eso es intervencionismo. Que si no reconocemos van a haber represalias.. no, porque nos estamos apegando a nuestro principio. No somos colonia. Somos un gobierno independiente y soberano. México no es pelele de ningún otro gobierno extranjero", finalizó.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Iniciamos con

Gobernador de Quintana Roo acepta separación del cargo de Alberto Capella a SSP El mandatario estatal ofreció una disculpa pública a la población por “la incompetencia de la policía”

También

No felicitar a Biden es instrucción de AMLO y Ebrard, explica Martha Bárcena La embajadora de México en EU aseguró que tiene que ver con la política exterior de no intervención

Además

Estudian capacidad de la OMS para detener futuras pandemias El director de la OMS, Tedros Adhanom, pidió más fondos y dijo que el presupuesto de la agencia es igual a lo que gasta diariamente el mundo en tabaco.

Y finalmente