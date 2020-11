Estamos recuperando las casetas de cobro que las operaba la delincuencia: AMLO

El mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración se encuentra recuperando las casetas de cobro que se encontraban en manos de la delincuencia y que eran tomadas en diferentes estados del país.

En su discurso al encabezar la liberación de la caseta de Playas de Tijuana, Baja California, precisó que estos espacios de cobro de Nayarit ya están liberados y este fin de semana se implementó un operativo para liberar las de Sonora.

"Pero todo esto se está limpiando, se está enfrentando, ya se liberaron las casetas de Nayarit, todas, este fin de semana se está llevando a cabo una acción para liberar todas las casetas de Sinaloa y así en otras partes. Imagínense cuánto se ahorra, cuánto ingresa a la hacienda pública", dijo.

López Obrador preciso que había muchas personas que estaban acostumbradas a vivir del cobro irregular de las casetas en todo el territorio, además de que amenazaban a los automovilistas.

"Esto pasaba en Nayarit, en Sinaloa, pasa todavía en Sonora, pero todo esto se está limpiando, se está enfrentando".

"Imagínense cuánto se ahorra, cuánto ingresa a la hacienda pública. Por eso no hay necesidad de aumentar impuestos, no hay necesidad de que haya gasolinazos, no hay necesidad de endeudar al país si ponemos orden".

Es una realidad el Programa de Mejoramiento Urbano en colonias marginadas, concebido para atenuar contrastes de zonas residenciales de gran lujo y asentamientos humanos sin servicios públicos. Terminamos gira por Baja California; la gente cree y participa en la transformación. pic.twitter.com/T8tKMkPBLI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 29, 2020

