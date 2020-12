Desaparece la Oficina de la Presidencia de la República, informó AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que ya no existirá la Oficina de la Presidencia de la República, por lo que tras la salida de Alfonso Romo no se designará a algún reemplazo para ocupar el cargo.

“Alfonso Romo dejó la coordinación de la Oficina de la Presidencia, no se va a nombrar sustituto porque ya no vamos a tener esa oficina”, reveló el presidente en su conferencia matutina.

El presidente López Obrador reiteró que la oficina desaparecerá por completo y explicó que la mayor parte del equipo que coordinó Alfonso Romo trabajaba de manera voluntaria, pero afirmó que la desaparición de la Jefatura supondrá aún así un ahorro para el Gobierno.

“Ya no vamos a tener esa oficina porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. No cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina”

