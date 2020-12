Pide AMLO 'cancelar' el maratón Guadalupe Reyes por pandemia

Durante su conferencia de prensa matutina de cada día, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó una "convocatoria, un llamamiento respetuoso" a que no se celebren festividades como el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, cenas navideñas, y el Día de Reyes; esto, debido a la pandemia de Covid-19.

"Amigas, amigos de todo el país y habitantes de la Ciudad de México. Me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de Fin de Año con compañeras y compañeros de trabajo, la espera del Año Nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos, actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios; porque la pandemia de Covid-19 sigue dañando y causando estragos. Mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo -lo más eficaz- es cuidarnos nosotros mismos", explicó.

Aseguró que su gobierno no va a limitar las libertades. "No soy partidario de medidas coercitivas, como las prohibiciones o el toque de queda. Puede parecer utópico, romántico, pero como siempre lo he dicho y lo sostengo: prohibido prohibir", añadió.

Aprende a proteger tus aparatos electrónicos en casa Las variaciones de voltaje son más comunes de lo que podrías pensar, por eso hay que tomar medidas para evitar que tus flamantes compras del Buen Fin se estropeen.

El presidente recordó que el pueblo de México ha sido responsable de su cuidado durante la pandemia.

"En consecuencia, ahora hago un nuevo llamado, para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad. Que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos. Somos libres, pero respetuosamente les propongo lo siguiente: Si no tenemos nada verdaderamente importante qué hacer, no salgamos a la calle. En este mes siempre hay más gente en la calle, hasta el 24. Fui Jefe de Gobierno de esta ciudad y en diciembre hay problemas de vialidad. Crece el número de vehículos en las calles. Ahora no podemos actuar así", añadió el mandatario.

"Si salimos a la calle, guardemos siempre la sana distancia", añadió el presidente, quien pidió hacer uso del teléfono y de las videollamadas para comunicarse con familiares y amigos. "Que no se reciban muchas visitas, aunque sean nuestros seres queridos", explicó.

