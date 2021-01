Sociedad Europea de Cardiología veta al médico que sugirió provocar trombosis a AMLO

El médico mexicano especializado en cardiología Diego Araiza Garaygordobil fue vetado por la Sociedad Europea de Cardiología, esto luego de publicar un mensaje en redes sociales en el que hizo referencia sobre ocasionar una trombosis al presidente Andrés Manuel López Obrador, situación que fue reprobada por varias asociaciones médicas a nivel nacional e incluso internacional.

Diego Araiza, quien se desempeña como cardiólogo en el hospital Médica Sur se vio obligado a ofrecer una disculpa tras su mensaje, sin embargo, este hecho no cambió la decisión de las asociaciones en las que participaba como embajador.

En un comunicado, la Sociedad Europea de Cardiología explicó que el mensaje del cardiólogo mexicano ocasionó su baja definitiva como embajador de dicha sociedad al infringir las pautas bajo las que se rige el organismo.

“La Sociedad Europea de Cardiología no respalda la desafortunada publicación personal de uno de sus embajadores en las redes sociales. Diego Araiza se ha disculpado públicamente y ya no será embajador de la siciedas, ya que su mensaje infringía las pautas de las redes sociales de la ESC”, escribió la asociación.

.@escardio does not endorse the unfortunate personal post by one of its social media ambassadors. Diego Araiza has publicly apologised and will no longer be an ambassador for the society, as his message infringed ESC social media guidelines.

