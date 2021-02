Vacunas Covid-19 de Pfizer ponen a prueba diplomacia entre EU y México

A pesar de que existe una buena relación y cooperación con Estados Unidos en el manejo de la pandemia de Covid-19, expertos descartan que México recibirá antes de tiempo más dosis de vacunas Covid-19 de la farmacéutica Pfizer/BioNTech, cuya distribución se vio interrumpida por la trabajos en la plana de Bruselas, Bélgica; esto, aunque existe una fábrica con vacunas disponibles en Michigan, Estados Unidos.

Durante el fin de semana pasado, el semanario Proceso publicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador habría pedido a su homólogo estadounidense, Joe Biden, el adelanto de dosis de vacunas de Pfizer, a lo que éste se negó. Pero, ¿podría México establecer una nota diplomática formal para solicitar más vacunas a Pfizer? Para Bernardino Esparza, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, es posible hacerlo, pero es poco probable que suceda.

"Sin duda podría hacerlo el Presidente de la República, pero aquí todo parte de los convenios que Estados Unidos tenga con Pfizer y que México tenga con Bruselas", explica. "Y si está establecido en ese convenio, como ayer lo comentaba Marcelo Ebrard, pues a partir de la segunda quincena de febrero se empezará a distribuir la esta vacuna en nuestro país", añade Esparza.

"Diplomáticamente lo puede hacer el presidente de la República y se podrá explorar esa opción", enfatiza el académico, "pero creo que la respuesta probablemente va a ser muy clara: que les digan que tenemos un convenio celebrado con la farmacéutica de la distribución". Y muy probablemente también le contesten en Estados Unidos al presidente: "Lo sentimos por este momento, pero estos convenios no podemos irrumpirlos".

El especialista asegura que si el Gobierno de México quiere hacer un cambio en la entrega de dosis de la vacuna, entonces se tendrían que modificar los convenios. "Pero ahí tendría que entrar también el interés del empresario. Entonces si va a ser muy difícil", explicó.

¿Se negó Biden a dar vacunas a México?

Cuestionado al respecto el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló en la conferencia de prensa matutina del 2 de febrero que ambos países establecieron "y así se dio a conocer, a propuesta del presidente López Obrador, pero también lo mencionó el presidente Biden, una red, un sistema de consultas mutuas y de apoyo mutuo respecto a todo lo que es COVID, porque hay que tomar muchas decisiones en las próximas semanas y días, tenemos que estar coordinados o lo más coordinados que se pueda".

Ante la insistencia sobre si Biden habría negado estas vacunas o este apoyo, Ebrard enfatizó: "Lo que él estableció es que estuviéramos en comunicación, que estuviéramos en diálogo permanente entre ambas partes y nos vamos a ir ayudando, tanto ellos como nosotros, en las decisiones que vayamos tomando en conjunto, pues está entrando su gobierno. Se estableció que estuviéramos en comunicación y eso está ocurriendo, eso fue lo que se convino", explicó.

Para Ebrard Casaubón, un ejemplo de la cooperación entre el Gobierno de Estados Unidos y México en materia de Covid-19 es la realización de estudios de Fase 3 de vacunas, como la del laboratorio Novavax. "Nos interesa mucho esa vacuna, y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos se está llevando a cabo en México. Estamos trabajando en conjunto y esperamos que esa cooperación sea muy fructífera", añadió.

No estaba en el contrato: López-Gatell

Este miércoles, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró a Publimetro que no se reciben vacunas de Pfizer provenientes de Estados Unidos debido a que no está en el contrato con la empresa.

"El plan de producción de Pfizer dejó muy claro a los países que nos acercamos que en la planta de Michigan, el propio Pfizer había convenido con el gobierno de Estados Unidos que sería para producción exclusiva a Estados Unidos, y la planta de Bruselas, que es bastante más grande, sería la que abastecería al resto del mundo". Por lo tanto, "la planta de Bruselas es la que en este momento está sufriendo positivamente una reexpansión para lograr triplicar, un poco más de triplicar su capacidad productiva".

López-Gatell aseguró que son estas las condiciones que puso Pfizer al mundo "y desde luego a las que nos atenemos". Sobre el precio de traer la vacuna de Bruselas o de Michigan, López-Gatell respondió: "si cuesta más o cuesta menos trasladarla a través del océano, para México no es un problema porque de todos modos los precios convenidos se han sostenido".

Orden de Trump limita vacunas de Pfizer

El pasado 8 de diciembre, el entonces presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para priorizar a los estadounidenses en la aplicación de la vacuna de COVID-19, antes de que el Gobierno de EU ayude a otras naciones del mundo, la cual se ha mantenido vigente bajo la administración de Joe Biden.

La orden ejecutiva de Trump llegó bajo su política de America First (Estados Unidos Primero), la cual encabezó durante su mandato presidencial. Su intención fue "aumentar la confianza en las nuevas vacunas entre el público estadounidense", según un alto funcionario de la administración.

El republicano tomó crédito personal por el rápido desarrollo de las vacunas contra el coronavirus, que fueron asistidas por el programa Operation Warp Speed de la administración Trump. Pfizer y Moderna solicitaron la aprobación de la FDA para sus vacunas, las cuales tienen una efectividad superior al 90 por ciento, según los datos preliminares de los ensayos clínicos.

3 preguntas y respuestas con:

Bernardino Esparza Martínez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle

¿Se puede considerar un fallo de la diplomacia mexicana que no estemos recibiendo vacunas de Pfizer de la planta de Michigan?

No, para nada. Ellos lo harán con una petición diplomática, muy diplomáticamente hablando coloquialmente, pero creo yo, que inclusive el secretario de Relaciones Exteriores nuestro me parece a mí, desde mi punto de vista, que no se atrevería a hacerlo. Al menos si me lo preguntara a él, yo le diría pues no lo hagas, porque hay un convenio. Habría que ver los convenios de ambas partes, cómo están establecidos y la respuesta ya la sabemos. Nos van a decir que por convenio no se puede hacer eso. Y ahí está el problema.

Entonces, aunque la pidieran y aunque lo hicieran, no se podría alegar que es una falla diplomática porque están celebrados los convenios y eso hay que respetarlo.

El entonces presidente Trump firmó una orden ejecutiva bajo la política de America First. ¿Puede Joe Biden echar para atrás esa orden ejecutiva?

Podría ser a través de otra orden ejecutiva, como lo ha venido haciendo desde que tomó posesión como presidente de Estados Unidos, con otra orden ejecutiva. El tema es que otro que tampoco lo hará, porque hay un principio de protección de los derechos a los ciudadanos estadounidenses, donde se les tiene que entregar primero a ellos las vacunas.

México también tiene que hacerlo de esa manera. Primero estamos los nacionales mexicanos y después los extranjeros. Y aquí y en todas partes del mundo es así. Yo he vivido en el extranjero muchos años y siendo extranjero me dicen "después y primero los nacionales, por derecho". Y eso es entendible.

Creo que lo puede hacer con una orden ejecutiva, revocarla y establecer otra orden ejecutiva. Pero yo creo que a él, políticamente hablando, convendría mucho. Ahí si se le vendrían encima todos los estadounidenses por estar defendiendo a extranjeros antes que a los propios nacionales. Y eso es a nivel de gobierno del sistema de gobierno en cualquier país.

A casi un año de que la pandemia llegó a México, ¿Cómo califica la estrategia y cooperación entre ambos países?

Ha sido muy controvertido, sobre todo porque mucho se ha criticado el tipo de estrategia. Estados Unidos y México han tenido desafortunadamente la incidencia del mayor número de defunciones, independientemente de la convención que existe en cada uno de estos países. Entonces, yo creo que aquí el tema para ambos países es la estrategia, cómo han ido combatiendo la pandemia.

También hay que tomar en cuenta que la mayor parte del mundo los agarró, pues agarró, así que de una manera muy sorpresiva.

Sin duda la salud es fundamental y el gobierno y los gobiernos tienen que otorgar todas las garantías y protección a los amos, a las personas que habitamos en todos los países.

En las palabras de…

Alejandro Martínez Serrano,

profesores de Relaciones Internacionales en la Fes Aragón-UNAM y director de la carrerea de Negocios Internacionales en la Universidad de Negocios ISEC

Desafortunadamente, el mundo en este momento, más que en otras ocasiones, está viendo precisamente la división entre el que tiene la capacidad tecnológica, científica y económica y los que no. Si vemos el esquema de las principales vacunas, tenemos -aparte de la de Pfizer- la vacuna de Moderna, que también es un laboratorio estadounidense; la de AstraZeneca, que es un proyecto británico; CansinoBio, que es la vacuna china y Sputnik V, que es la rusa.

No vamos a encontrar en ese esquema algunas otras naciones que ya hayan iniciado formalmente este proceso. En el caso mexicano, la UNAM y el Politécnico, han manifestado que tienen un proyecto, pero todavía no se ha materializado. Entonces vivimos en un mundo dividido entre el que puede por ciencia, tecnología y economía y los demás que estamos esperando.

El mundo entonces, está dividido entre los que producen vacunas y los que no producimos vacunas, desafortunadamente. Veo un escenario de una campaña mexicana de vacunación a muy largo plazo, porque estamos sujetos desafortunadamente a esta circunstancia de que no somos proveedores, somos compradores. En una ley de la oferta y la demanda, pues hay mucha demanda de la vacuna, pero la oferta es limitada y segmentada. Lo vemos desde el punto de vista de alguien que no produce vacunas. Las grandes potencias productoras saben a quién le dan y a quién no le dan las las vacunas.

Son las grandes potencias de siempre: Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia. Son los que reparten y comparten sus logros científicos, tecnológicos. Incluso, desde el punto de vista geopolítico, quizás puedes tener un acercamiento con esa nación a sus intereses geopolíticos para poder recibir la vacuna, ¿no? Más allá de un altruísmo.

