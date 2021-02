¿Por qué se contagió López Obrador de Covid-19? Esto responde

En la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que él se contagió de Covid-19 porque tenía que trabajar. "Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado", explicó.

"No se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó. Afortunadamente, salí adelante", explicó el mandatario sobre haber sido uno de los casi dos millones de mexicanos que han sido afectados por la enfermedad; la cual, ha cobrado la vida de más de 166 mil personas.

"Lo vamos a seguir enfrentando, vamos a seguir luchando por la transformación del país, porque a la crisis sanitaria y la crisis económica las vamos a vencer, las dos crisis; y no sólo eso, vamos a llevar a cabo o vamos a consumar la obra de transformación de México", añadió el mandatario en su primer conferencia de prensa tras su contagio.

El presidente también aprovechó el momento para hablar sobre otros jefes de Estado y presidentes del mundo que se han vacunado contra Covid-19; algo que consideró un abuso.

"¿Por qué me enfermé? Porque no me vacuné, no abusé. Pude haberme vacunado. Hay jefes de Estado, presidentes, que se han vacunado, han sido de los primeros, nada más que eso no lo dice la prensa conservadora, la prensa fifí; al contrario, hasta les aplauden", expresó.

Añadió que las vacunas a mandatarios y jefes de estado es una "triquiñuela", pues "con el pretexto, la argucia, de que de esa manera ellos dan el ejemplo para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna. De eso no habla la prensa conservadora".

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Iniciamos con:

Confinamiento mata productividad de 82% de empresas en home office El temor al contagio, el riesgo del quedarse sin dinero y la sobrecarga de trabajo agudizaron los niveles de estrés entre empleados y directivos de empresas

También:

Costó 300 mdp echar a andar las 6 líneas del Metro afectadas por incendio El servicio emergente de transporte público continuará dando servicio afueras de las líneas 1, 2 y 3

Además:

The Weeknd hace su mejor show, pero en las redes sociales El medio tiempo dejó mucho que desear para la mayoría de las personas, que opinaron con divertidos comentarios y memes.

Y finalmente: