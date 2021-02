Vacunas en nuevo envío de Pfizer no alcanzan para adultos mayores

La vacunación masiva de adultos mayores contra el Covid-19 podría no empezar en febrero como está estipulado en el plan nacional de vacunación, pues las vacunas por llegar no son suficientes ni siquiera para completar el esquema del personal médico vacunado en la primera etapa.

Desde que inició la “Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov-2 para la Prevención de la Covid-19”, el pasado 24 de diciembre de 2020, en México se han aplicado 717 mil 820 dosis; las cuales se dividen en 638 mil 391 primeras dosis y 79 mil 429 segundas dosis. Esto significa que hasta el 8 de febrero, sólo 13% de las personas vacunadas han completado el esquema de dos dosis.

De las 638 mil 391 personas que aún faltan por recibir la segunda dosis (incluyendo a los 17 mil 457 maestros en Campeche), 414 mil 121 personas debieron de haber completado el esquema de vacunación el 18 de enero o antes; siguiendo el esquema de 21 días. De esas más de 638 mil personas, 223 mil 299 han recibido su primera dosis en los últimos 21 días.

Será el 15 de febrero cuando México vuelva a recibir vacunas Covid-19 de la farmacéutica Pfizer/BioNTech, específicamente 491 mil 400 dosis, informó este martes el canciller Marcelo Ebrard durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Es por eso que, aún con el envío de Pfizer, faltarán 146 mil 991 dosis para el mismo número de elementos del personal de salud complete su esquema de vacunación. Será ahí cuando inicie la vacunación a adultos mayores.

Los adultos mayores a 60 años son prioridad en el plan nacional de vacunación / Foto: Gobierno de México

El canciller Ebrard presentó una carta dirigida al presidente López Obrador y firmada por María Constanza Losada, Presidenta y directora General de Pfizer México, en la que señala que con esta cantidad de dosis se retomará “la recepción semanal de vacunas en México”. Ni en la misiva ni en el documento presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores se especificó si esa será la cantidad entregada cada semana. Sin embargo, el pasado 2 de febrero, el canciller Marcelo Ebrard informó que se espera que lleguen 34 millones 150 mil 250 dosis de la vacuna de Pzifer-BioNTech a nuestro país, de las cuales 7 millones 749 mil 300 dosis llegarán entre enero y abril. En total, de todos los proyectos en los que México tiene participación, se esperan al menos 174 millones 208 mil 450 dosis de vacunas (contando las que son de dos dosis y la de Cansino Bio, que es de una dosis), las cuales servirán para vacunar a, al menos, 104 millones 604 mil 225 personas.

Para especialistas consultados por Publimetro, el hecho de que aún no exista una fecha oficial para el inicio del Plan Nacional de Vacunación a adultos mayores podría significar la posible postergación del mismo.

Posibles cambios en el plan nacional de vacunación Covid-19

De acuerdo con el periódico Crónica, se esperan cambios en el Plan de Vacunación, dando prioridad a las grandes ciudades en vez de a los adultos mayores. “El semáforo en rojo y el repunteen los índices locales de la pandemia obligaron al Gobierno Federal a replantear el proceso y trasladar la aplicación inicial a ciudades centrales”, explicó el periodista Daniel Blancas, de acuerdo a información exclusiva propia.

La Secretaría de Salud federal no ha emitido postura sobre esta información. Sin embargo, de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov-2 para la Prevención de la Covid-19, emitida el 11 de enero de 2021 -y vigente en vista de que no hay un nuevo documento- “Hasta el momento de la edición de esta versión de la política nacional, el eje de priorización 'la edad de las personas', sigue siendo el eje principal, con énfasis en vacunar prioritariamente dentro de cada grupo etario a quienes viven con comorbilidades”.

3 preguntas y respuestas con…

Blanca Vargas, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

¿Cuál es su evaluación del Plan Nacional de Vacunación, qué fallas considera que tiene?

Blanca Vargas, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. / Foto: Cortesía

Yo creo que ahorita el plan nacional de vacunación está bien hecho. Pero en la vacunación a médicos y personal de salud creo que hay una falla, porque creo que nada más están tomando en cuenta a los médicos que están directamente involucrados con los pacientes. Me parece una falla, porque no han no han incluido a todos los trabajadores de la salud, que son muy importantes, aunque no estén cerca de los pacientes, pues están en un hospital y eso pues ya implica cierto acercamiento con ellos.

Con respecto al plan en general, para la población general, está bien. El único problema que le veo son dos cosas: una, no todo mundo tiene Internet. Desafortunadamente, en la población tenemos adultos mayores que no tienen quien los esté protegiendo y quien los esté cuidando, y es un porcentaje muy alto. Entonces, ¿Cómo le van a hacer para solicitar su vacuna? Ese es un problema muy importante, porque los que sí tenemos internet ya nos dimos de alta, pero ¿y ellos?

Otro problema es que no sabemos exactamente la programación. No hay vacunas todavía y mientras no lleguen, pues no podemos echar a andar el plan. Ese es un problema importante. Entonces es como si no nos hubiéramos inscrito.

¿Qué implicaciones tendrán los retrasos al plan nacional de vacunación contra Covid-19?

Ahí es donde también estamos atados, porque desafortunadamente Pfizer canceló la exportación para nuestro país. Estados Unidos tiene toda la cobertura de Pfizer porque ahí tiene una planta. Ahorita los primeros que deben vacunar cuando lleguen las dosis de Pfizer es todo el personal de salud que no alcanzaron a recibir la segunda vacuna, que es realmente lo que se necesita.

Sé que el 15 de febrero llegará la vacuna y ahí se termina la segunda etapa del personal médico.

¿Se podrán cumplir los plazos establecidos en el plan nacional de vacunación o habrá que reprogramar?

Se puede empezar, pero de que se cubran todas, yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque todavía no sabemos cómo le vamos a hacer para vacunar a las personas, en dónde las van a llamar y cómo le harán. Si les llaman para que vayan al Hospital Militar y viven en Tláhuac, está dificil. Mientras que no sepamos todo relacionado con el desarrollo de la ejecución del plan, pues los pronósticos son inciertos, muy inciertos. Yo veo muy difícil que se vayan a cumplir los plazos y honestamente faltar mucho. Lo que tenemos hasta ahora es sólo un folio.

