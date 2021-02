Sistema eléctrico de México, en riesgo de colapso por alta demanda

El director ejecutivo de la Iniciativa de Energía de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, Luis Serra, aseguró que el sistema eléctrico del país ya no cuenta con la capacidad para atender la demanda energética nacional.

Ante este escenario, dijo que el gobierno debe sentarse con la iniciativa privada para solucionar la situación de la mejor manera, pues se requieren dos billones de pesos para mantenerlo al día en tecnología.

Además, advirtió que la iniciativa del mandatario, Andrés Manuel López Obrador, en materia eléctrica encarecería los costos y con ello los subsidios, por lo que todos los mexicanos estarían pagándolos.

¿Qué origina estos apagones por parte de la CFE?

—El tema de fondo o la raíz de esta problemática no es exclusiva de esta administración; es decir, es una situación que se ha gestado por una serie de toma de decisiones de corto plazo que varias administraciones han tomado, y no me refiero a las que hace referencia el ejecutivo, de 1982 a la fecha, sino a las que incluso van más décadas atrás.

Realmente esa falta de planeación es lo que nos ha dotado al día de hoy con una infraestructura del sistema eléctrico nacional y con una diversificación al acceso a fuentes de energía y ningún tipo estratégico de almacenamiento que nos permita precisamente estar listos para tener la capacidad de reacción a algo como lo que sucedió el fin de semana y particularmente el lunes.

¿Qué acciones puede tomar esta administración para revertir la situación?

—El tema es que solo se ha dedicado a señalar y mencionar a los culpables y realmente lo que podría hacer es comenzar a establecer programas de política energética que precisamente si puedan preparar al país para este tipo de eventualidades.

Si bien no quieren tener en la mesa a inversionistas privados nacionales o extranjeros para el desarrollo de infraestructura de generación, transmisión, distribución y almacenamiento estratégico de insumos como el gas natural, deberíamos de ver programas y planes para que el Estado los tuviera y no lo vimos, a pesar que desde el 2018 tomó el control del gobierno.

A dos años de ello, esta administración no ha generado ningún plan de mediano plazo de desarrollo de infraestructura que nos permita no depender del gas de Texas o no incorporar energías renovables a la matriz energética, debe tener una apuesta y la realidad es que no la tiene.

En resumen, debería de tener un plan detallado, muy claro sobre cuál es la plataforma de desarrollo e infraestructura que esta administración quiere establecer para el país en los próximos años y evitar este tipo de acontecimientos.

La iniciativa preferente de AMLO para modificar la Industria Eléctrica ¿abonaría o agravaría la situación energética del país?

—En definitiva, la presentación de esta iniciativa preferente en un año como 2021 no tiene cabida; es decir, esta administración lleva dos años sin proponer nada para el sector energético y en año electoral presenta esta iniciativa con todo el tinte electoral, un tinte estratégico de planificación de un sector.

No estoy cuestionando el sentido ideológico, habrá países que consideren mejor que su sector energético deba reposar en fundamentos de mercado y países que creen que es mejor tener una participación mucho más fuerte por parte del Estado para ello, pero eso debieron hacerlo desde 2018, no hasta ahora.

Son dos años perdidos, de atacar y señalar a culpables sin que a la fecha exista un solo indicio de funcionario público juzgado por la administración anterior por que estuvo involucrado en un proceso de fraude, el único caso es el de Emilio Lozoya y por lo visto no hay nada concreto al respecto.

Sobre las consecuencias de la iniciativa, es claro que lo que propone es retornar a un modelo que ya sabemos en qué termino. Ese modelo lo que busca es establecer un control vertical de todos los segmentos de la cadena de valor del sector eléctrico; generación, despacho, transmisión, distribución, suministro y comercialización y, lo que va a provocar es que todas las responsabilidades recaigan en la Secretaría de Energía (Sener).

Hay que dejar muy claro que las condiciones y expectativas de necesidad de la demanda de los habitantes del país está muy clara que tendencia sigue y para 2030 involucra de inversiones de dos billones de pesos y aunque dotara de todos los recursos, el Estado no podría acapararlo.

Tenemos que ver más allá de la iniciativa preferente cuál es el plan de la administración para hacerle frente a esas inversiones que necesita llevara a cabo la CFE porque no quiere que las haga los privados, entonces si no se hacen las inversiones, que es lo que seguramente pasará porque no hay posibilidad fiscal para ello, la consecuencia directa será tener que incluir fuentes de generación eléctrica que son más costosas.

Actualmente, con datos de la Comisión Reguladora de Energía, en promedio, la electricidad que genera la CFE es 26% más cara que las alternativas que están en el mercado y que bien podrían además ser superiores a lo que costaron en las subastas de largo plazo.

¿Qué significa esto?, que con la propuesta de ley, al no querer que otras entidades participen en la generación eléctrica los costos van a ser más altos para la CFE, en consecuencia esos costos si no quieres que se impacten las finanzas de la CFE tendrán que enfrentarlo los consumidores y el presidente ha dicho repetidamente que no quiere que la gente pague tarifas eléctricas más altas y esto lo pueden hacer, pero a través de subsidios y esos subsidios los pagamos los contribuyentes, es decir, los que pagamos impuestos.

Al final del día vamos a terminar, como sociedad, pagando esta decisión, no importa que el presidente diga que no va a aumentar las tarifas y eso es sin contar todos los costos asociados en términos ambientales, por el impacto a la salud pública, por la decisión de no incorporar más energías renovables a la matriz de generación y estar generando electricidad con termoeléctricas, con carboeléctricas que lo único que hacen es incrementar el monto de partículas en ciudades que de por si es bastante deficiente.

¿Cuáles serían tres acciones urgentes a implementar?

—Conminar a la población a reducir el consumo doméstico en la medida de lo posible, racionar el consumo a nivel residencial ayuda a nivelar el tema y liberar presión para que se distribuya en el sistema, eso ayudara a que Cenace reduzca cortes.

Lo segundo sería abandonar a la idea de la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica y como gobierno establecer un acuerdo con la iniciativa privada para reestablecer los mecanismos de inversión a infraestructura y continuación con los instrumentos y vehículos para facilitar la transición energética en México y en caso necesario, que la CFE revise tarifas pero no cancele todo el proyecto para trabajar en conjunto con la inversión privada.

En tercer lugar, empezar a pensar en proyectos de almacenamiento identificado, hace tres años ya se tenía identificado por Cenagas un proyecto para evitar la situación de encarecimiento de gas natural y contar con una reserva que le permita evitar apagones como los del fin de semana, pensando que cada vez se pondrá más dura la situación.

