Asociación Nacional de Locutores da Micrófono de Oro a José Lebeña, director editorial de Publimetro

La Asociación Nacional de Locutores de México entregó el premio Micrófono de Oro, en reconocimiento por sus más de 20 años de trayectoria periodística ininterrumpida, a José Lebeña Acebo, Director Editorial de Publimetro.

El pasado jueves 18 de febrero se llevó a cabo la entrega en la que se destacó su condición de ‘formador práctico’ de varias generaciones de periodistas que han pasado por su casa editorial.

José Lebeña cuenta con varios galardones, el más reciente, fue el primer lugar de los premios “Quédate en casa” como la mejor categoría de periódicos en línea.

Dicho reconocimiento lo entregó la Fundación Merck, rama benéfica de Merck KGaA Germany, a periodistas de varios países de Latinoamérica por crear conciencia sobre cómo mantenerse a salvo y saludable tanto física como mentalmente durante el aislamiento por la pandemia por Covid-19.

Foto: Especial

Una larga trayectoria

José Lebeña es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo (CEU-USP), unas de las mejores universidades privadas de España, y cursó la maestría en Comunicación Digital en la Universidad de Cantabria.

Toda su vida profesional la ha dedicado al ejercicio del periodismo y cuenta con amplia experiencia en medios de comunicación, en donde no sólo se ha dedicado a informar, sino también ha tenido la oportunidad de formar periodistas en su paso por diferentes cargos, sobre todo, en prensa escrita.

En los 13 años más recientes de su trayectoria periodística, ha tenido la responsabilidad de encabezar varias ediciones de Publimetro, no sólo en México (Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida, Morelia, Puebla y la más reciente, León, Guanajuato), sino también en Latinoamérica.

Desde 2014 encabeza la Dirección Editorial de Publimetro México después de haberse desempeñado como cabeza editorial del diario en Monterrey, Nuevo León.

De 2012 a 2017 participó en la barra de opinión de Televisa Monterrey con análisis de temas internacionales.

Antes de ingresar a Publimetro vivió en Madrid y en Castlebar, Irlanda, donde realizó su Erasmus, EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students (Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios).

Al recibir el reconocimiento señaló que hoy más que nunca la labor de los creadores de contenido y de los periodistas es decisiva.

“En un mundo donde la mayoría no puede salir de sus casas, los periodistas somos los ojos de millones de personas”, matizó.

Asimismo hizo extensivo el premio a todo su equipo de colaboradores y compañeros de profesión que 365 días año están dedicados a informar y a crear.

Además hizo énfasis en la necesidad, como profesional, de reconvertirse y reinventarse para afrontar los nuevos retos que las audiencias demandan a través de las distintas plataformas off y online.

“Vivimos en una época de retos vitales y profesionales en la que ni los gobiernos ni los dueños de las redes sociales tratan de convertirse en moderadores de opinión y censurar a sus adversarios”, es por ello que Lebeña Acebo dijo “la prensa es y seguirá siendo garante de libertades y un observador de gobiernos, agentes económicos, políticos, culturales y deportivos, siempre que actúe con objetividad”.

Premios de la ANLM

La Asociación Nacional de Locutores de México desde hace más de 50 años, y en representación de sus más de 15 mil socios a lo largo y ancho de la República Mexicana se ha dado a la tarea de reconocer la labor de aquellos profesionales que por su actividad, merecen la distinción.

El proceso para la selección de los galardonados se realiza en dos vías: a través de una convocatoria donde comunicadores de todo el país envían muestras de su trabajo; y al mismo tiempo, directores de las radiodifusoras proponen a sus colaboradores más talentosos. En este sentido, el jurado elige a los ganadores a partir de su trayectoria, contribución social e innovación en la industria de locución.