AMLO minimizará señalamientos por 67 mmdp que realizó la ASF: especialistas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó mil 358 auditorias correspondientes al primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló irregularidades en el gasto por 67 mil 498.4 millones de pesos; sin embargo, especialistas adelantan que el primer mandatario subestimará este reporte.

Para el académico del Departamento de Política y Cultura de la UAM, Héctor Villarreal, esta información que sirve para ubicar inconsistencia en la comprobación de gastos y errores administraivos, será minimizada y no se atenderán con oportunidad.

"Bajo ese discurso de minimizar las críticas, se dirá que son señalamientos sin fundamento y al turnarlos a la Secretaría de la Función Pública (SP) se desvanecerán, pues la dependencia se ha vuelto discrecional y con sesgo político", apuntó.

En una entrevista con Publimetro señaló que los focos rojos en el documento se encienden al encontrar conceptos relacionados con actos de corrupción, como recusos no entregados a los entes ejecutores de gastos y eso habla de que persiste este tema que dijo que erradicaria y que prevalecen las malas prácticas de administraciones anteriores.

"Lo que proceda es una especie de purificación de sospechas y quedará, como internamente, el problema sin dar mayor peso a las sospechas, quedarán en simples irregularidades", explicó.

Las observaciones

Entre los señalamientos que se dieron a conocer destacan en los proyectos que han sido considerados como estrella de la actual administración, como lo es el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.

Aeropuerto en Texcoco. En la construcción del edificio de la Torre de Control del NAICM, la ASF resaltó costos superiores a los precios de mercado en siete conceptos fuera del catálogo, realizó pagos indebidos por concepto de “Reconocimiento de conceptos ejecutados parcialmente o incompletos, derivados de la terminación anticipada…” y no se constató la existencia de los equipos, materiales adquiridos y suministrados por la contratista.

Tren Maya. FONATUR adjudicó, sin justificación, el contrato número C-TM-008/2019 para realizar los servicios de Ingeniería Básica; sin embargo, debido a su naturaleza, la contratación de estos servicios se ajustaba al marco jurídico de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

CONACYT. Pagó 251.4 mdp del Programa Presupuestario S190 “Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”; sin acreditar con documentación justificativa y comprobatoria, los pagos realizados a becarios que: rebasaron los plazos máximos de las vigencias de las becas.

Seguridad Alimentaria Mexicana. SEGALMEX no proporcionó los documentos que amparen la compra de trigo panificable por 516.1 mdp, emitidos por los compradores privados a los productores.

LICONSA. Realizó pagos en exceso por 327.4 mdp a 173 productores de leche, debido a que consideró el precio del litro determinado para pequeños y medianos ASF Cuenta Pública 2019 49 productores (de 1 a 100 vacas), en lugar de pagar con el precio de grandes productores (más de 100 vacas).

El informe se entregó a los diputados federales para su análisis.

El detalle de los recursos

El mayor monto observado, de 55 mil 38.3 millones de pesos, de este importe fue del gasto federalizado, que es el que el gobierno federal transfiere a Estados y municipios, mientras que el resto correspondió al gasto en desarrollo social y de gobierno.

De lo anterior, 36 mil 748.9 millones de pesos, es decir 66.8%, correspondieron al gasto federalizado programable; 12 mil 235.4 millones, 22.2%, a las participaciones federales, y seis mil 54.0 millones, 11%, a las auditorías realizadas en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM).

De esta cifra, 26 mil 757.2 millones (48%) fueron debido a falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto; siete mil 468.9 millones a causa de transferencias de recursos a otras cuentas bancarias, y tres mil 434.3 millones por pagos improcedentes o en exceso.

Otros tres mil 405 millones por pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal; en tanto, dos mil 475.4 millones fueron por recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, y mil 207.6 millones a recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores.

De igual manera, resaltó que los avances que ha tenido la ASF han sido en el #BuzónDigital y la Georeferenciación del Gasto Público en la #FiscalizaciónSuperior. pic.twitter.com/WDHPCaLIuA — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) February 20, 2021

Mientras tanto, mil 192.9 millones fueron debido a recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa; además, 609.2 millones en conceptos no autorizados por la dependencia normativa, y a otro tipo de irregularidades se sumó un monto de ocho mil 487.8 millines de pesos.

El resto del monto en observaciones fue hecho al gasto ejercido en el rubro de desarrollo económico, el cual audita a las secretarías de Energía (Sener), de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Agricultura, del Trabajo y de Turismo, y a las empresas productivas del Estado.

Al entregar la última parte de la revisión de la Cuenta Pública del 2019, a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, se destacó que este tipo de ejercicios sirve para vigilar el gasto público federal, así como para mejorar el diseño, implementación y planeación de políticas públicas.

Conclusiones y recomendaciones

En este apartado del documento de 336 páginas, se reporta que en 2019 en el Seguro Popular observó un importe de 8.4 mil millones de pesos, un incremento de 7.5 mil millones de pesos, respecto de un año anterior, esto, debido principalmente a las observaciones por la falta de documentación comprobatoria del gasto en la Ciudad de México y Veracruz.

Encontró también que en el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, se determinó un decremento de 133 mil millones de pesos, pues en 2019 se entregaron 57 mil millones de pesos y un año antes 190 mil millones de pesos.

Para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, se observó un monto que 100% de los recursos trasferidos, por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, las inconsistencias en los registros y por no presentar documentación en forma certificada; así como el Estado de Chiapas, por la falta de documentación comprobatoria del gasto.

En la la misma fiscalización, se observó que cinco mil 442.1 millones de pesos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, cuentan con observaciones realizadas a la Universidad de Guadalajara, por la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, en las que no se identificó su destino.

Fortalecer autocrítica y mejorar

El politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Fernando Dworak, aseguró que la narrativa del presidente sigue siendo muy poderosa que en sus conferencia mañanera desestima todas aquellas observaciones quehacen a su gobienro y en el caso del informe de la ASF no será la excepción.

Explicó que es necesario que se tome en cuenta lo que se hizo mal en administraciones pasadas y en la actual, para generar un planteamiento alternativo que genere confianza en las instituciones.

"El día de mañana (lunes), más o menos a las 8 de la mañana, el presidente ya habrá desarticulado toda ese petardo en su mañanera", apuntó.

¿En general cómo se observa el informe de la ASF, que resume el primer año de AMLO y sus promesas de transparencia y combate a la corrupción?

—Muestra mucho que algo se rompió antes, es decir, si todo el discurso de transparencia, división de poderes e instituciones fuertes, no sirve porque hubo un esfuerzo durante muchos años atrás porque los partidos en los gobiernos pasados no hicieron por generar A, sistemas fuertes o robustos y B, el gobierno fue muy eficaz en minar la confianza en instituciones democráticas de tal forma que se fortaleció la visión hacia las virtudes de una persona y si no comienza a haber seriamente una autocritica sobre lo que se había hecho antes, no va a haber una revaloración sobre democracia y vamos a seguir cayendo en el gobierno de una sola persona.

¿Qué tan urgente es atender esta situación?

—Se requiere reconocer los avances que se tuvieron en 40 años, ver las carencias y que hubo cosas que no se hicieron bien en todo esto ¿por qué?, si no se hace este reconocimiento no va a haber la credibilidad para presentar una alternativa contra López Obrador o una persona y si no se da esta situación vamos a seguir en la pendiente resbaladiza, creyendo que todo depende de la virtud de una persona y no de poner las reglas claras.

¿Sobre la información del costo de la cancelación del NAICM?

—Era predecible que esto pasara, previo a la consulta para la cancelación del NAICM vimos una "guerra de cifras", por una parte quienes apoyaban el proyecto decían que el costo iba a ser mucho mayor, pero siguió ganando la narrativa del ahorro, pero el tema siempre fue la idea clara de que el aeropuerto implicaba un despilfarro para la ciudadanía, corrupción y salvar un lago. Era predecible porque ganó la imagen de López Obrador de atacar un proyecto ejecutivo de una administración anterior a entender que su cancelación implicaría mucho más en términos económicos que lo que decía en un principio.

¿Cómo se entiende las observaciones de "predominancia de factores políticos y relaciones personales, en la asignación de puestos y responsabilidades"?

—Es un tema muy interesante, quizá el problema de fondo no es que se haya la corrupción, sino que ya no se beneficia al mismo grupo. Hay una frase muy interesante que se le atribuye a Franklin D.Roosevelt, de los años 40, que decía que Anastacio Somoza, el dictador de Nicaragua, era un desgraciado, pero era el desgraciado de ellos. Aquí el tema es que a final de cuentas un grupo de personas se siente cómodas con la llamada Cuarta Transformación no porque haya eliminado el nepotismo y el compadrazgo, sino porque les permite a ese grupo beneficiarse.

Detalles del informe de la ASF

1,804 procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra funcionarios públicos, derivados de las irregularidades detectadas.

1,439 expedientes de presunta responsabilidad administrativa ante la Dirección General de Investigación.

991 auditorías a gasto federalizado

175 auditorías a desarrollo económico

114 auditorías en desarrollo social

78 auditorías gobierno

