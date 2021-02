En 2021 México crecerá 5%: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó su pronóstico de crecimiento económico en el país para este 2021, el cual cifra en 5%. Esto, debido a las acciones que su gobierno está realizando para cambiar la política económica y apoyar a los más pobres.

También puedes leer ¿Eres amante de los centros comerciales? Esto te interesa

"Hay países, no quiero presumir, pero hay países que se endeudaron con motivo de la pandemia y que les creció la deuda muchísimo. No resolvieron el problema social y no están creciendo", explicó el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina de todos los días.

Añadió que México no tuvo crisis por falta de recursos para la gente más necesitada. "No hubieron asaltos, saqueos de comercios, no faltaron los alimentos. El sector agropecuario creció en un 2% y vamos a seguir creciendo, ya nos estamos recuperando, en enero recuperamos como 70 mil empleos, en lo que va de febrero ya llevamos como 110 mil nuevos empleos y calculamos que va a crecer la economía este año alrededor del 5%. Sí nos funcionó la estrategia. No van a tener ese crecimiento en otros países y quedaron endeudados. Nuestra economía está sana", manifestó.

Explicó que durante 2021 se destinarán cerca de 200 mil millones de pesos en los principales programas sociales del Gobierno de México. Además, "se van a adelantar recursos porque vienen las elecciones y no podemos entregar apoyos por la veda electoral. En estos meses, hasta que se pueda, vamos a dispersar alrededor de 200 mil millones" y añadió que el flujo de remesas se calcula que tendrá un valor similar, lo cual va "abajo", es decir, al pueblo.

"Con la pandemia hemos logrado fortalecer la economía popular y hemos evitado que haya crisis de consumo y la gente en la base de la pirámide, la mayoría de gente, los más pobres, no han tenido problemas para conseguir sus alimentos y el consumo básico. Es una estrategia totalmente distinta", concluyó.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Iniciamos con:

Muertes por Covid-19 en México ascienden a 180 mil 107 La ocupación de camas generales a nivel nacional es de 33%, mientras que la de camas con ventilador para pacientes críticos es de 37%

También:

Alberto Fernández, presidente de Argentina, llega a México para reunirse con AMLO El mandatario sudamericano fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Además:

En estas plazas comerciales ya hacen pruebas gratuitas para detectar Covid-19 En Parque Vía Vallejo, Chedraui Tenayuca y en Plaza Santa Fe ya se aplican pruebas para detectar el virus, señaló la ADIP

Y finalmente: