Salud ve riesgo de brotes de Covid por reapertura de escuelas privadas

La reapertura de escuelas privadas en todo el país el próximo 1 de marzo puede tener un efecto negativo con posibles brotes entre estudiantes y docentes, advirtió la Secretaría de Salud.

Ruy López Ridaura, director general del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, señaló en conferencia que no habrá sanciones para las escuelas particulares que regresen a clases de manera presencial, pues no "no hay una política de sanciones"; sin embargo, si éstas presentan brotes de contagio, podrían suspender actividades.

"En general no hay una política de sanciones hacia las escuelas, pero sí un trabajo colaborativo para que la apertura en su momento se haga de forma ordenada. Es posible que se cierren escuelas de acuerdo al brotes (de contagio), pero ahora no tenemos un protocolo establecido", indicó.

Sobre si se tomarán en cuenta a los profesores de escuelas particulares en el esquema de vacunación de esta segunda fase, Ruy López indicó que desde que iniciaron la vacunación en Campeche se contempló este sector.

"El sector educativo privado en esa entidad -Campeche- también se está contemplando en esta cobertura", precisó.

Lo anterior, luego de que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP) advirtiera que abriría sus planteles a actividades presenciales a nivel nacional a partir del próximo 1 de marzo, sin importar el semáforo epidemiológico de cada entidad