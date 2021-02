'Es reconfortante estar en este México de López Obrador': Fernández

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se dijo reconfortado de estar en lo que llamó "el México de Andrés Manuel López Obrador", pues señaló que el cambio en el país se nota en todo el continente.

En su intervención ante la prensa mexicana y argentina en Palacio Nacional, Fernández destacó que respeta a López Obrador "por sus valores políticos y por el enorme esfuerzo que hace por recuperar un México que al tiempo en que le tocó asumir la presidencia estaba en situaciones difíciles".

Recordó que su primera visita aún como presidente electo fue a López Obrador, con la idea de "unir lazos y profundizar el vínculo", explicó. Además, hizo referencia al avión que México envió a Bolivia para traer a Evo Morales tras haber perdido las elecciones de octubre de 2019.

"Es reconfortante para mí estar en este México de Andrés Manuel López Obrador, que a la vista del mundo es distinto. Yo no soy un diplomático, soy un político. Hace un tiempo, a un presidente muy responsable, de una potencia europea, me preguntó que cómo veía la situación del continente y me preguntó específicamente por México, a lo que le dije: 'por primera vez, México tiene un presidente como lo merecen los mexicanos. Por primera vez tiene un presidente con valores éticos y morales, como lo merecen los mexicanos. Con esa prédica de Andrés Manuel me siento identificado"", añadió.

Finalizó señalando sentirse honrado de estar en "la mañanera", pues dijo que es un ejercicio que traspasa fronteras en la región. "Argentina y México tienen un futuro en Latinoamérica y ese futuro pasa por la unidad de los esfuerzos. Que México y Argentina estén unidos es un deber que tenemos. Desde el país más norteño de América Latina, hasta el más austral, debemos de ser capaces de trazar un eje que una al continente".

