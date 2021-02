Pide AMLO que no hagan a esperar a adultos mayores en vacunación Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un fuerte llamado a las autoridades que aplican vacunas Covid-19 para que mejoren las condiciones en las que se realiza este ejercicio. Entre las recomendaciones del presidente está no hacer esperar a los adultos mayores para evitar imágenes como las vistas en Ecatepec, Estado de México, y en alcaldías de la Ciudad de México, donde se han registrado largas filas.

"Ya comenzamos con los adultos mayores y nos están llegando vacunas. Es un asunto de organización, de que se les atienda como lo merecen, que no los hagan esperar mucho tiempo. Esto depende de cómo actúan los responsables de la vacunación en cada estado", explicó el presidente López Obrador sobre la vacunación a los adultos mayores.

"Les pido a todos que consideren esta situación de los adultos mayores: no pueden estar mucho tiempo parados y a la interperie. Que se resuelva bien. Se puede si se tienen todos los centros de vacunación adecuados", explicó el presidente.

En Ecatepec de Morelos, Estado de México, se registraron largas filas en el primer día de la jornada de vacunación a adultos mayores, la cual durará cerca de un mes, según autoridades / Foto: Cuartoscuro

Pide calma a los adultos mayores

Además, indicó también hizo un llamado a los adultos mayores, recordándoles que habrá vacunas para todos. "Por ejemplo, se están vacunando a todos los adultos mayores de Ecatepec, son 200 mil de 60 y más. Que no se desesperen y que no piensen que sólo hay que ir un sólo día. Puede llevar una semana y además no van a dejar de vacunar hasta que no estén todos", añadió.

El presidente también recordó que las vacunas corresponden a la población del municipio o alcaldía donde está desarrollándose la campaña de vacunación. "Ahora, si van a ir de otros municipios, pues… primero que no lo hagan porque no les corresponde. Hay que esperar el turno cuando a uno le toque, porque si no, ahora sí ya no serían las 200 mil vacunas y ya no alcanzarían. O si se vacunan los que tienen menos de 60 años, pues entonces no alcanzan. Pero que todos actuemos de manera responsable y acudamos cuando nos corresponda".

Otro llamado que hizo el presidente para los adultos mayores fue a no caer en engaños o promesas de falsas vacunas. "No estén creyendo de gente aprovechada de que les consiguen vacunas y que se apunten. Estén muy atentos y no se dejen engañar. No hay vacunas más que las que se están aplicando en el programa de vacunación. Y si alguien dice que tiene vacunas, están adulteradas. Son hechizas. Falsas. Es agua. Es quien sabe qué. Que no se dejen engañar. Las únicas vacunas son las que se están manejando en el programa de vacunación. No hay clínica, farmacia, gobierno local, empresario que tenga vacunas".

