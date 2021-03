8 de marzo no es para felicitar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este 8 de marzo que su gobierno no está en contra "de las mujeres ni del movimiento feminista", si no del "autoritarismo y de la hipocresía" de los opositores que aprovechan tal movimiento para atacarlo.

"En este día especial, se conmemora un aniversario más del día dedicado a las mujeres. Pero sobre todo, la lucha de las mujeres por la igualdad. No es [día] para felicitar, si no para refrendar el compromiso de todos en favor de la igualdad de las mujeres", explicó el presidente.

Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a las vallas que rodean Palacio Nacional desde el pasado viernes; colocadas con motivo de las manifestaciones que se esperan para esta mañana.

"También hay algo que es importante. Nuestro Gobierno no va a desatar, nunca, la represión. Nunca se va a reprimir al pueblo de México. No se va a usar nunca a la policía ni al Ejército para reprimir al pueblo de México. Somos distintos a los conservadores, que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia; para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime o se dañe a nadie. No queremos heridos. No queremos que nadie se afecte. Tenemos que cuidar a las mujeres", dijo.

Y añadió "tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protestar, aún de manera violenta. Imagínense que un petardo o una bomba molotov le estalle a quien la utilice. No queremos eso. Nosotros amamos la vida, queremos la paz y hay muchas maneras de protestar de manera pacífica. Incluso, de alzar la voz y hasta de insultar, pero no tirar bombas, no usar martillos, no incendiar. Eso es lo que quisieran los conservadores".

López Obrador afirmó que su gabinete es el más paritario de la historia. "Es mucho lo que se está haciendo. Y también, como nunca en la historia, están participando en la administración pública y en la política las mujeres. Nunca una mujer había desempeñado el cargo de Secretaria de Gobernación. Esa secretaría se caracterizaba -durante el periodo neoliberal y antes- por ser una secretaría encargada de la represión. Por primera vez en la historia, también, una mujer es secretaria de Seguridad Pública. Y como consta, la mitad del gabinete son mujeres. Nunca se había visto en México"; explicó el mandatario.

Ya rompimos el pacto… pero con la oligarquía: AMLO

El presidente también aprovechó la ocasión para llevar la discusión a su terreno; señalando que antes no habían este tipo de protestas. "Empezaron con nuestro Gobierno, porque, valiéndose de un movimiento justo y noble, se aprovechan para lanzarse en contra del Gobierno. Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía. Se dedicaban a saquear, a robar y eso los tiene muy molestos. El pacto que existía de no cobrarles impuestos a las grandes corporaciones empresariales, financieras. Porque entre otras cosas, era una gran injusticia que el pueblo pagara impuestos -que el campesino y el obrero pagaran impuestos- y a los grandes se les devolvían los impuestos. Todo esto, vinculado con el control que ejercían -y siguen teniendo- de los medios de comunicación".

El presidente indicó que existe "manipulación" al interior del movimiento feminista. "Es un movimiento justo y de lucha en favor de las mujeres. Entonces, lo quieren cooptar. Hombres y mujeres que nunca han defendido a las mujeres. Que antes callaban contra las injusticias que se cometían contra las mujeres. Es cosa de preguntarnos cuando se da la violación de la señora Ernestina Ascencio, en la sierra de Zongolica, ¿Cuántos reportajes hizo Televisa, Azteca, Reforma, el Universal, o Milenio. ¿Qué se dijo de eso? ¿Qué pasaba desde antes con las "muertas de Juárez", qué hacían los medios? Silencio, cómplice. Y entonces ahora, están contra nosotros", finalizó.

