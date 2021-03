Celebra AMLO que 'no hubo violencia' por muro en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que "no se cayó en la trampa de la violencia" y que "el muro" ayudó a evitar vandalismo de Palacio Nacional durante la marcha del 8 de marzo.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, López Obrador señaló que "Si no se pone el muro en Palacio Nacional, se hubiera puesto en riesgo a mucha gente; tanto a las que protestaron cómo hombres también. Cómo siempre hubo provocadores. Y se hubiera puesto frente a frente con policías y hubiera habido enfrentamientos".

El presidente también celebró que "haya ayudado el muro". Y afirmó que "Afortunadamente frenó la provocación, aunque traían sopletes, marros y martillos".

Como parte del saldo de la manifestación, indicó que hay mujeres policías quemadas, pero que están siendo atendidas y no son casos graves. "Esto, yo creo que muestra con claridad que somos distintos. Que no somos represores. Que se garantizan las libertades, se evita la confrontación, la violencia y vamos a seguir adelante con el proceso de transformación del país. Esto no sucedía antes, esto es nuevo, estas protestas contra el gobinerno, con la bandera del feminismo cuando es el conservadurismo que ahora está viendo afectado sus intereses".

