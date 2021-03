¿Cuál es y dónde está el Memorial a los Desaparecidos que AMLO desconoce?

Cuestionado sobre si se podría convertir la Estela de Luz en un memorial para las víctimas de desapariciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se analizará, aunque aseguró que "tiene entendido" que ya existe algo parecido.

"Hay que analizarlo, hay que verlo. Tengo entendido que en Chapultepec se puso también un memorial con ese propósito. Lo de la Estela de Luz, aunque es un monumento, sino a la corrupción, sí a lo superfluo, no se puede destruir. No sería eso adecuado, correcto. Que quede ahí, como constancia, de una obra innecesaria y costosa; pero no destruirla. Dejarla porque es dinero del presupuesto, de la gente", explicó el presidente.

"Hay que ver lo que ya existe. Se hizo un memorial para desaparecidos en el Gobierno anterior. Lo más importante es no olvidar, recordar estas atrocidades. Y que no se repita. Que hagamos el compromiso de no ejercer, desde el Estado, la violencia. Que no se reprima al pueblo"

¿Cuál y dónde está el Memorial de Víctimas de la Violencia del Estado?

El Memorial a las Víctimas de la Violencia, en Paseo de la Reforma y Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, está un terreno anexo al Campo Militar Marte. Desde el inicio causó polémica. Fue inaugurado el 5 de abril de 2013, durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero fue construido en 2012, por el gobierno del presidente Felipe Calderón.

En origen participaron en su concepción todas las principales organizaciones de afectados por la violencia, pero en la fase final de definición del proyecto el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de Javier Sicilia, se desligó. Esta organización, liderada por el poeta consideró inapropiado que el memorial se haya levantado sobre suelo de uso militar y también reprochó que no se haya involucrado de manera activa a la sociedad civil en su elaboración; informó en su momento el periódico El País.

En el memorial están los nombres correspondientes a víctimas de los casos como New"s Divine, Casino Royale, militantes de la APPO, campesinos, estudiantes, y los periodistas / Foto: Cuartoscuro

En el acto de apertura, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que al final no había podido recabar el apoyo del Movimiento por la Paz al memorial, y dijo que seguirán dialogando con esta organización para intentar encontrar con ellos otra solución a mayores de la del Memorial a las Víctimas.

¿Quién diseñó el memorial?

Este memorial es obra del arquitecto Ricardo López Martín, egresado de la Universidad Iberoamericana, quien fue el ganador del concurso nacional lanzado para su construcción. La premiación se realizó en la sede del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. El jurado estuvo presidido por Mauricio Rivero Borrell, miembro de la sociedad de arquitectos, y tuvo apoyo de agrupaciones civiles como Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace.

¿Cuánto costó?

De acuerdo con reportes de la época, la propuesta de Ricardo López fue elegida entre 68 obras que participaron y estaba previsto que su costo fuera de 22 millones 890 mil 846 pesos, una cantidad menor a los 30 millones establecidos en la convocatoria.

¿Qué significa?

López señaló que se trata de una serie de muros de acero oxidable e inoxidable para que "funcione como un espejo que recuerde a los visitantes la posibilidad de convertirse en víctima". Y terminan, hacia arriba, con pasto ornamental que significaría una renovación. Los muros tendrán inscritas algunas frases, sin embargó no se especificó lo que estas dirían.

Todos tenemos que ayudar a conseguir la paz: AMLO

El presidente pidió que se busque la paz en el país. "Que se fortalezcan los valores morales, culturales, espirituales. Lo que se padece es descomposición social. Es la violencia que se generaba desde el Estado, tanto por el abandono al pueblo; por la desigualdad que se produjo con el modelo neoliberal, que llevó al resentimiento y a la violencia, a la desintegración de las familias, al abandono de los jóvenes. El Estado propiciando la violencia y luego queriendo resolver los problemas de violencia con el uso de la fuerza, o sea, generando más violencia.

Todos tenemos que ayudar a conseguir la paz y ayuda mucho el imprimir principios, el moralizar, el utilizar toda la reserva de valores que hay en nuestras familias, en nuestras comunidades. Eso se alteró, se afectó. Ahí está, no se destruyó, sigue habiendo una gran reserva de valores, pero sí se afectó porque estamos todavía -desgraciadamente- padeciendo de violencia familiar, comunitaria, y no sólo la violencia de las bandas.

