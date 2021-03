AMLO planeaba dejar el muro de Palacio Nacional más tiempo

El presidente Andrés Manuel López Obrador planeaba conservar el "muro" con el que se rodeó Palacio Nacional previo a las manifestaciones del 8 de marzo; pero como una manera de respeto a la intervención artística de colocar los nombres de las víctimas de feminicidio. Sin embargo, la idea se descartó por las manifestaciones violentas que ocurrieron en el lugar.

"Al final pensé 'van a respetar', porque muchas mujeres llegaron a poner los nombres de las víctimas y a poner flores. Yo dije, aquí en la mañana, que era un buen gesto. Es una manera de protestar, yo creo que hasta más eficaz y muy profunda", explicó el presidente.

Añadió que en su momento comentó: "No vamos a poder quitar el muro, por respeto a los nombres", pero desistió esa idea con los hechos violentos que dejaron casi un centenar de heridos. "Llegan a destruir y ¿para qué mantenemos el muro? Yo tenía pensado dejarlo por más tiempo, porque es lo más válido, legítimo, justo".

Explicó el presidente que se planeaba tenerlo una semana "Pero lo destruyeron, no todo, pero una parte. Es una causa muy justa, de muchas mujeres y siempre vamos a respetar esa causa. Y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho y nos corresponde".

Muro fue porque pretendían quemar la puerta de Palacio Nacional: AMLO

El presidente señaló también que tenía información de que pudo ocurrir algo peor. "Se situó un militar con un aparato para evitar drones. ¿Por qué? Porque no se sabe. Si incendian y son capaces de eso, ¿No pueden con un dron tirar una bomba? Si lo que están buscando es la nota y el desprestigio para el Gobierno, para el país", añadió.

"No tengo grupos de espionaje, pero hay inteligencia. Lo que me dice la gente. Y lo que he aprendido a lo largo del tiempo, mi experiencia. Entonces, si no ponemos el muro, ponemos frente a frente a los que protestan y al mismo tiempo a los provocadores, con los de la policía (hombres y mujeres). Ahí es eso, es choque, pero sin el muro".

