Afirma AMLO que "hay relevo" para cuando él se retire

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó este jueves que cuando termine su mandato presidencial, se retirará de la vida pública. Afirmó también que "hay relevo" para continuar con la Cuarta Transformación.

Cuestionado sobre si es momento de que se renueve la política, López Obrador respondió que existen servidores públicos de calidad en su gobierno; algo que ha procurado que sea similar a los gobiernos de Benito Juárez y Adolfo Ruiz Cortines, donde habían hasta "gobernadores que entraban con dinero y salían pobres del gobierno. Traían una mística de servicio, una convicción".

"Yo estoy satisfecho porque ya hay relevo generacional. Si el pueblo lo decide y el Creador lo permite, yo estoy hasta el 2024 y me jubilo, ahí sí a Palenque. Pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar", explicó el mandatario.

Añadió que se está preparando "psicológicamente" para alejarse por completo de la vida pública. Para ello, realizará un proyecto: escribir un libro sobre el pensamiento conservador de México.

"Me alejo por completo y ese libro me va a llevar como tres años, entonces ahí voy a estar ocupado", narró.

¿De qué va a vivir López Obrador cuando ya no sea presidente?

Añadió que tendrá una pensión correspondiente a los años de servicio que tuvo como servidor público. "Estuve como cinco o seis años en el INI, tengo mis comprobantes de que pagué al Issste mis cuotas; luego estuve como cinco años en el INCO, Instituto Nacional del Consumidor, también pagué mis cuotas, ahí ya son como 10, 11 años; luego fui jefe de Gobierno, también pagué mis cuotas, como cinco; y el tiempo que voy a estar acá, que va a ser como 20. Entonces ya me va a alcanzar, porque la vida en Palenque no es muy cara".

Ante la insistencia de los reporteros que se encontraban en el Salón de la Tesorería de la SHCP, donde tiene lugar sus "mañaneras" por saber el nombre, López Obrador respondió: "Estoy muy contento, muy contento, porque hay relevo, porque es de la generación que sigue, no sé si me explico. O sea, yo tengo 67, de 50 para arriba incluso hay mujeres y hombres. Se van a enojar los adversarios, pero la verdad, la verdad, sí hay relevo de este lado, ellos tienen problema, nosotros no, es un abanico". Y concluyó entre risas: "¡Ya vamos a hablar! ¡Si todavía falta!".

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Iniciamos con:

México busca vacunar contra Covid-19 a menores de edad El canciller Marcelo Ebrard confirmó que nuestro país ya busca tales vacunas

También:

Senadores aprueban igualdad salarial en México El dictamen que modifica 13 leyes en materia de igualdad salarial fue turnado a la Cámara de Diputados para su respectiva discusión

Además:

Banqueros piden a empresas y gobierno evitar litigios por la reforma eléctrica La implementación de la reforma eléctrica es una tema que preocupa a la banca y, ante las dudas que genera , la inversión está cautelosa, advierte la ABM

Y finalmente: