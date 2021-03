¿En qué estado se encuentra México ante una posible tercera ola de Covid-19?

México suma siete semanas consecutivas con una reducción en todos los indicadores de Covid-19, lo que implicaría el final de la segunda ola de Covid-19 en nuestro país; pero con el riesgo de que una tercera ola esté a la vuelta de la esquina por el periodo vacacional de Semana Santa.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que el control de la epidemia no tiene fechas límites, como tampoco lo tiene el periodo de vacunación.

"Estas siete semanas que llevamos en descenso se mantienen, es un descenso en los indicadores generales y desde luego en los particulares para cada estado", explicó Alcocer. "Les recuerdo, estamos en el curso la octava semana epidemiológica y tenemos un descenso en el número de casos que hasta hoy se han estimado en dos millones 339 mil 561".

En cuanto a la vacunación, Alcocer explicó que este 10 de marzo fue el día en que más vacunas se han aplicado en el país, con 362 mil 682 aplicaciones. "Esto es una buena noticia porque se ha logrado tener una organización mayor, la participación de todos los participantes, los 12 o 13 integrantes de cada uno de las brigadas está funcionando y todavía tenemos oportunidad de hacerlo con mayor número, con mayor número de brigadas alrededor de todo el país", explicó.

Con este escenario, México se acerca tanto a cumplir un año en confinamiento, como a las vacaciones de Semana Santa; un punto en el que varios estados están reabriendo su economía y turismo, a pesar de que apenas se ha vacunado a poco más del 2.3% de la población del país.

"Creo que hay un elemento muy importante que hace un año no lo teníamos, que es la vacuna. Darle eficiencia a la aplicación de las vacunas sería un colchón para darnos un respiro de la tercera ola que viene después de las vacaciones", explica a Publimetro, Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey, quien nos da más información al respecto.

¿Cómo llegamos ante una posible tercera ola de contagios?

Ángeles Estrada Directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey / Foto: Cortesía

Imagínate que hiciéramos los mismos esfuerzos que hace Estados Unidos o Chile. Que tuviéramos la misma la misma cantidad de vacunas y la misma injerencia del sector público y social en todo esto. Que para finales de abril ya tuviéramos el 3% de la población vacunada. Sería de gran ayuda. Es muy poquito, pero sería de gran ayuda.

Por otro lado, no hay que relajar las políticas de sana distancia, de lavarse las manos, de utilizar el cubrebocas. En la Ciudad de México cada vez estamos más relajados en este sentido. Cada vez hay mas gente sin el cubrebocas, que no han recibido la vacuna. Cuando el gobierno dijo "ya va a haber vacunas", mucha gente dijo "ya no me pongo el cubrebocas". Ahora les toca, por rango de edad, a los mayores de 60 años. Y no les va a tocar hasta los próximos meses a la mayor cantidad de población, entre los 20 y 40, no les va a tocar hasta finales de año.

Seguimos en pandemia, y vamos a seguir durante muchos meses más. Si queremos que no nos pegue tan fuerte, vacunemos a más gente, a un ritmo más elevado, y no relajemos el uso del cubrebocas. Si no tienes que salir, no salgas. Eso es lo único que nos puede salvar un poco de la siguiente catástrofe.

¿Qué hemos aprendido entre marzo de 2020 y marzo de 2021?

Hemos aprendido muchas cosas, de la pandemia en general. Hemos estado avanzando en el sentido, porque ya sabemos un poco más de cómo se transmite el virus. Sabemos también cómo funciona en un ambiente contenido, como un avión, por ejemplo. También sabemos que el nivel de contagio es menor por tacto que por aire. Eso nos da un poco más de libertad para elegir y ser más certeros en la forma en la que nos cuidamos.

Me parece también, que la política del gobierno federal fue muy laxa. Hace un año, Andrés Manuel decía "Sigan saliendo a comer a las fonditas". A nivel administración, el discurso ha cambiado. Ya es mucho más moderado y mucho más apegado -todavía sin serlo completamente- a lo científico, pero por lo menos está haciendo un poco más referencia a los documentos científicos.

Pero seguimos teniendo un presidente que sigue sin ponerse el cubrebocas. Creo que muchos de nosotros sabemos que es porque es un hombre viejo y necio. Políticamente, él cree que eso le reditúa de alguna forma. Eso sigue teniendo un efecto en ciertos niveles de la población. Que tú veas que el presidente, la persona por la cual votaste, que se rehúsa a utilizar el cubrebocas porque "no es necesario", eso sigue teniendo un efecto en gran parte de la población. Y si le sumas que esa persona tiene la posibilidad de salir en la tele y decirlo diariamente, pues tienes un montón de gente negándose a utilizar cubrebocas. O simplemente diciendo que "no es necesario", como lo dice él.

La administración de Andrés Manuel ha tenido que adaptarse a golpe limpio al discurso científico. Voy a decir una cosa terrible, pero a punta de muertos, se van a dar cuenta de que, lo que están haciendo, les va a cobrar la factura en muchos años. La irresponsabilidad el Gobierno se ha ido moderando, pero siguen siendo unos irresponsables en muchos sentidos.

Hemos aprendido a la mala y yo creo que mucho se pudo haber evitado. No que hubieran muertos, pues es una pandemia y hubiéramos tenido una pérdida de vida muy amplia. Pero nos hubiéramos ahorrado si le hubiéramos metido más dinero al sector salud, que sigue siendo de quinta. Pero el gobierno federal sigue pensando que no es necesario y seguimos gastando en un aeropuerto, en un tren y en una refinería cuando la gente se está muriendo.

¿Existe un punto medio entre reabrir el turismo, por ejemplo en Semana Santa, y cuidarse y evitar más contagios?

Yo veo muy difícil encontrar un punto medio. Tal vez, para establecerlo nos serviría mucho que los gobiernos locales y el gobierno federal se pusieron de acuerdo y establecerán criterios para apertura. Ayudas a las empresas, pequeñas, micro y medianas. También que existiera un orden orden respecto de a quién dejas entrar a ciertos Estados. Al final del día, si seguimos abriendo el mercado sin a la par vacunar gente, se nos van a morir empresarios, se van a morir las personas. No hay economía que aguante un millón de muertos.

Tendríamos que ser más estrictos en la movilidad, en exigirle a la gente que utilice el cubrebocas, en pedirle a las empresas que reanuden respetando ciertas respetando ciertas normas y si no las respetan, pues sancionarlos. Pero también ayudarlos.

Este es el momento en el que tendríamos que ayudar a los empresarios, porque hay dinero, pero no está dentro de los planes de Andrés Manuel.

