¿Cómo enviar una denuncia al presidente López Obrador?

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018, cada día se atienden en promedio a cerca de 450 personas en la oficina de Atención Ciudadana de presencia de la República, en Palacio Nacional. En este periodo se han resuelto más de 80% de las quejas presentadas.

La oficina de Atención Ciudadana tiene como objetivo ser “un canal abierto para establecer contacto con las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas del Gobierno de la República a través del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, con la finalidad de poder atender todo tipo de planteamientos.

Procedimiento para presentar un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador

¿Qué proceso lleva un escrito para López Obrador recibido en Atención Ciudadana de Presidencia?

En total, son cinco los pasos que se siguen en la oficina de Atención Ciudadana de Presidencia.

Atender y escuchar a los ciudadanos. Analizar los escritos y gestionar digitalmente ante las dependencias y entidades competentes. Vincular las peticiones directamente con las dependencias. Verificar que las dependencias hayan dado respuesta a la petición Organizar, conservar y resguardar los expedientes.

«Hay cosas en que quisiéramos poder ayudarles, pero corresponden a otro ámbito. Pero no las dejamos así, sino que buscamos que ellos tengan un camino por donde encontrar una solución a su petición», explicó en el año 2021 Leticia Ramírez, ex titular de la oficina, sobre las peticiones que no corresponden al Poder Ejecutivo.

¿Cómo hacer llegar un documento a López Obrador?

Formas de hacer llegar un escrito al presidente López Obrador

Existen 3 formas hasta el momento para presentar documentos.

Presencial. La oficina de Atención Ciudadana se encuentra en Palacio Nacional, en la calle de Correo Mayor No. 8. Por correo postal. La carta debe de ser dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y el domicilio es Palacio Nacional, edificio 10, planta baja, Centro, Cuauhtémoc, Código Postal 06060, Ciudad de México. Por teléfono. Los números son 800 080 1127 y 5093 4900

¿Qué tipo de escritos o peticiones puedo hacerle llegar a AMLO?

A diferencia de un trámite, el cual debe cumplir con una serie de requisitos, los documentos en Atención Ciudadana son escritos libres. Es decir, no existe un mínimo de requisitos.

Finalmente, «la atención ciudadana tiene que ver con que la gente quiere hacer un planteamiento de sus necesidades», por lo tanto, «si quiere hacer una petición, quiere traer una propuesta, quiere dar una felicitación, una idea, un proyecto, quiere incluso manifestar un sueño que traía ahí y es muy importante», señaló Leticia Ramírez.

