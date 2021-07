Consulta popular sólo funcionará si aborda temas sociales; AMLO desgasta el modelo

El próximo domingo 1 de agosto todos los mexicanos están convocados a participar en la primera consulta popular avalada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un modelo impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tendrá muchos aspectos a corregir, como enfocarla a temas sociales.

Para el Instituto Nacional Electoral (INE), la consulta popular es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público.

A fin de hacerla vinculante, se requiere la participación de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, equivalentes a 37.5 millones de ciudadanos.

En esta ocasión, la consulta popular pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que, con apego al marco legal, sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado.

Papeletas, documentos y demás material que se utilizará en la consulta popular. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Uno de los temas más controversiales que tiene la consulta popular actual es la complejidad de la pregunta reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pregunta de la consulta popular

¿Cuándo sabremos los resultados de la consulta popular?

Se espera que los resultados de la consulta popular sean obtenidos de los cómputos realizados por las Juntas Distritales del INE la misma noche.

Al Consejo General del INE le corresponde realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados y validez de la consulta popular; así como informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los resultados serán vinculatorios para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales cuando el INE indique que la participación total en la Consulta Popular sea de, al menos, el 40% de los ciudadanos y ciudadanas inscritos/as en la Lista Nominal de Electores.

Otras veces que López Obrador promovió la consulta popular

El modelo de consulta popular ha sido impulsado en asuntos importantes por el presidente López Obrador, quien ha indicado como imperativos de su gobierno acciones como “mandar obedeciendo” o poner “la voluntad del pueblo” ante todo.

Una de las primeras consultas ocurrió del 25 al 28 de octubre de 2018, a poco de ganar las elecciones presidenciales y antes de asumir el poder; en la que el pueblo votó por cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual ya estaba avanzado.

Consulta nacional para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

Participaron en total un millón 67 mil 859 ciudadanos. De los votantes en la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto 29.08% optaron por continuar la construcción de la terminal aérea en Texcoco, pero “69.95% manifestaron su preferencia a favor de iniciar las obras en Santa Lucía”, señaló el presidente de la Fundación Rosenblueth, Enrique Calderón Alzati, en conferencia de prensa.

La segunda consulta popular impulsada por López Obrador, aún siendo presidente electo –el 24 y 25 de noviembre de 2018, sobre los 10 programas sociales prioritarios de su gobierno–, acudieron a votar 946 mil 81 habitantes en todo el país; entre los que se consideró el Tren Maya, la pensión a adultos mayores y las becas a estudiantes.

“Consulta Nacional 10 Programas Prioritarios”, convocada por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, entre los proyectos que se consultan son la construcción del Tren Maya; la construcción de la refinería en “Dos Bocas Tabasco”, y la plantación de árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas, creando 400 mil empleos permanentes. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Temas que AMLO decidió en consulta popular, ya en el poder

La primera consulta impulsada por AMLO ya como presidente se presentó en Cuautla, Morelos, con el objetivo de decidir el destino de la operación de la Central Termoeléctrica Huexca en Yecapixtla, Morelos. Se realizó del 23 al 24 de febrero y votaron más de 43 mil personas, en la que se aceptó continuidad del proyecto, con 59.5% de los ciudadanos.

SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA, 23FEBRERO2018.- Con poca participación ciudadana, se lleva a cabo la Consulta sobre la instalación de la Termoeléctrica de Huexca del Proyecto Integral Morelos, en la entidad Poblana. FOTO: MIREYA NOVO /CUARTOSCURO.COM

Otra consulta fue la realizada el 14 y 15 de diciembre sobre la construcción del Tren Maya en comunidades indígenas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El proyecto se aprobó con el 92.3%, mientras que el 7.4% votó por el “No” a su construcción. Hubo una participación del 70% de las 1,078 comunidades indígenas convocadas para la consulta.

Conferencia de prensa, 16 de diciembre de 2019.

Finalmente, el 21 y 22 de marzo de 2020 se realizó la consulta para la puesta en operación de la planta cervecera “Constellation Brands” en Mexicali, Baja California. Un total de 27 mil 973 personas votaron en contra de la construcción de la planta cervecera; es decir, el 3.51% del padrón electoral de ese municipio.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 21MARZO2020.- Ciudadanos acudieron a emitir su voto en la consulta popular sobre la instalación de la cervecera Constellation Brads. 27 módulos operados por servidores de la Nación de la Secretaría de Gobernación fueron instalados en distintos puntos de la ciudad fronteriza, mismos que reflejaron una importante asistencia de ciudadanos. FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

3 preguntas con

Bernardino Esparza Martínez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle con especialidad en Derecho Constitucional.

¿Qué resultados ha habido con las consultas que ha promovido el presidente López Obrador?

Legalmente, esta es la primera consulta que ha cumplido, al menos así lo han mostrado, con la petición del Presidente de la República de que se hiciese una consulta popular en principio para juzgar a los expresidentes de la República anteriores a él. Después, la Corte la reformuló y salió una nueva pregunta.

Esta consulta popular es la primera desde que se creó la figura en nuestro país. Anteriormente, también se había planteado la idea de hacer otras consultas populares, pero en aquel momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declaró inconstitucionales.

Las otras consultas que ha hecho el Presidente durante su régimen son consultas que no han sido legales. Es decir, no están cumpliendo con la Constitución y no están cumpliendo con la Ley Federal de Consulta Popular.

¿Qué porcentaje de participación es el óptimo?

Hay mucha confusión entre lo que es el padrón electoral y el listado nominal, que son completamente distintos. El padrón electoral, en principio, es aquel documento en donde muchas personas solicitan ser incorporadas al listado nominal. Es decir, cumplir con los requisitos formales: la nacionalidad, la edad, el domicilio, etcétera. Después de que el Registro Federal de Electores hace una revisión a ese padrón electoral y revisa que tú tienes todos estos requisitos cumplidos, te inscribe en el listado nominal y esa es la parte importante.

El listado nominal es donde actualmente casi hay 94 millones de personas inscritas, y que tienen credencial de elector, que son los posibles que pueden ir a votar. “Posibles”, porque muchos no van a votar –y lo vimos en las elecciones del 6 de junio–.

La ley contempla que dentro de esa figura tiene que ser el 40% para que se considere que es válida la votación. La participación debe de ser de alrededor de 37 siete millones y medio de personas que requieren para que sea válida en esa consulta popular, para que el gobierno ya inicie de alguna manera también sus acciones correspondientes respecto a la petición que está señalándose.

¿Cómo se puede garantizar que la consulta popular refleje la voluntad del pueblo?

En principio, con preguntas más de interés social. Más de temas sociales como educación o salud. Creo que son más importantes en un momento determinado, porque el ciudadano va a ser más beneficiado directamente.

Son preguntas que creo que tienen más sentido por la importancia hacia los propios ciudadanos que van a ser directamente beneficiados. Creo que en esa parte es muy interesante que se pueda señalar el tipo de consultas populares. La propia ley en nuestro país nos señala que las preguntas deben de ser de interés nacional. Y la Suprema Corte de Justicia en su momento tiene que determinar si lo son o no, como como ocurrió con estas preguntas que surgieron por ahí en el 2012.

