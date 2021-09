Mueren más niños por accidentes que por Covid-19: López Gatell

Durante 2020, la principal causa de muerte de niñas, niños y adolescentes fueron los accidentes, y no la pandemia de Covid-19, afirmó este martes Hugo López-Gatell, subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud.

López-Gatell, quien hizo énfasis en la conferencia matutina en que existen “señales claras” de que la tercera ola de contagios “está en un proceso de reducción”, explicó que la epidemia de Covid-19 en personas menores de 18 o de 20 años “es una situación muy diferente a la que se presenta en mayores, en personas adultas”.

“Esto es una fortuna porque las personas menores de edad no tienen un riesgo elevado de padecer la enfermedad COVID y sobre todo que esta pudiera ser grave o incluso letal”, destacó el subsecretario.

Principales causas de mortalidad en niños durante 2020

López-Gatell explicó que, en menores de un año, las causas relacionadas con el parto y el nacimiento son la causa número uno de fallecimiento. “Esta es la causa más significativa; en cambio, COVID-19 está en poca representación”.

Para los siguientes grupos etáreos (divididos en de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 a 19 años) la principal causa de muerte son accidentes. “Lo han sido por muchos años, los accidentes son la causa número uno de mortalidad en personas menores de edad”, destacó López-Gatell.

Esta cifra “se compara en cerca de 10, en algunos casos 15 o 20 veces con lo que puede ocurrir con COVID-19, lo vemos sobre todo en la siguiente y última, que es en 15 a 19 años, las muertes por accidente son cinco mil 500 durante el año y, en cambio, COVID-19 son 258, es decir, es una proporción mucho más grande”, añadió.

Finalmente, el subsecretario pidió a padres y madres de familia: “COVID-19, comparado con la realidad que viven todas las personas de edad es una causa de mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, 10 o 20 veces menor, y otras situaciones son de mayor importancia. Esto de ninguna manera quiere decir que sea deseable que una persona y sobre todo un menor de edad pierda la vida, pero sí ayuda a visualizar los distintos riesgos que enfrentamos a lo largo de la vida y a lo largo del día o del año cómo COVID-19 no es una causa sustantiva de riesgo”, añadió.

“Estaremos muy atentos desde luego que con el inicio de la escuela no haya brotes. En caso de haberlos, desde luego están todos los mecanismos listos para atender cualquier brote que pudiera haber en escuelas para que esto no pudiera no salirse de control”, concluyó López-Gatell.

