¡Cuidado, caras vemos…! La mitad de mexicanos no cuida su salud sexual

En México, 45% de la población sexualmente activa nunca se ha hecho pruebas para detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), así lo reveló una encuesta de la plataforma Gleeden.

El ejercicio que se aplicó a ocho mil 770 personas, también reveló que 40% aplica estas pruebas una vez al año; 9% cada tres meses y 6% cada seis meses.

El tema cobra reelevancia en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva —que se conmemora el próximo 4 de septiembre—, pues solo 47% dijo que siempre usa anticonceptivos con su pareja estable.

Mujeres- 25%

Hombres- 75%

El 45% nunca lo hace y de estos 87% fueron hombres y 13% mujeres; quienes refierieron que solo los ocupan a veces fueron 8%.

Mientras que 82% reconoció siempre usar anticonceptivos con su amante; 12% a veces y 6% nunca.

Quiénes se aplican pruebas de ITS

81% hombres

19% mujeres

Como resultado, se ha documentado que las enfermedades de transmisión sexual en el país tuvieron un acelerado crecimiento de 186.4%, al comparar datos de la semana 26 de 2020 con los de 2021, del Boletín Epidemiológico de la SSa.

En contraste, 50% consideró que su educación sobre salud sexual y reproductiva es muy buena; 47% buena y solo 3% regular.

La sexóloga y directora de Investigación en el Instituto Mexicano de Sexología, Paulina Millán, explicó qué existe la falsa percepción de saber de sexo anticonceptivos tienen una educación al respecto.

“Les falta considerar aspectos como la prevención, el placer e incluso la violencia sexual. Por eso este día es tan importante, para hablar más del tema y ahondar en la detección de enfermedades”, dijo.

Pandemia afectó salud sexual

La encuesta también arrojó que 25% de los participantes refirieron que la pandemia de Covid-19 afectó el cuidado de su salud sexual y 75% no lo vio así.

Y de estos, la mayoría fueron hombres con 78% y solo 22% mujeres.

Mientras que únicamente 34% ya tiene programado sus citas para exámenes relacionados a su salud sexual y reproductiva.

Contra 47% que no lo contempla y 18% que menciona que esperará unos meses más para hacerse alguna revisión.

Afectaciones por la pandemia

7% Vio afectado su cuidado reproductivo

8% Se le dificultó conseguir anticonceptivos

3% Se le dificultó conseguir algún medicamento para su salud sexual

Tres preguntas a

Karla Urriola, maestra en ciencias en Sexología Clínica y líder de la Oficina Nacional de Género y Comunidad segura del Centro de Reconocimiento a la Dignidad Humana en el Tecnológico de Monterrey.

¿Cómo debemos entender y atender la salud sexual?

—Cuando hablamos de salud sexual casi siempre estamos pensando en todo lo que tenga que ver con el ejercicio de la sexualidad, pero debe ser llevado de manera placentera y segura, sin violencia y hay muchos elementos que abordar.

Es relevante abordar no solo la información, sino garantizar que quienes la brindan tengan una actitud positiva y respetuosa ante las diferentes formas de vivirla y ejercerla.

¿Cómo debemos mejorarla?

—Abriendo el tema a compartir información científica, válida, que no esté condicionada a la edad o temáticas como la pandemia. A quienes nos toca trabajar en la escucha, atención física y psicosocial tener actitud positiva para que las personas se animen a hablar del tema sin que sean invisibilizadas o discriminadas o excluidas de la información.

¿A qué edad es lo ideal comenzar con esta educación?

—La educación sexual integral formal debería estar presente desde los niveles escolarizados, desde preescolar; sin embargo, en nuestro país es hasta cuarto y quinto año de primaria y concluye en tercero de secundaria, de manera formal.

Hay que decir que la educación sexual no se limita a hablar de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), embarazos no deseados; sino de vivir relaciones libres de violencia, donde no se discrimina a alguien por su orientación, donde se hable también del placer y la responsabilidad. Todo esto se tendría que ir abordando como lo cotidiano que ocurre, porque justo en el día a día tiene que ver con nuestra sexualidad, ya sea cuestiones de género, aspectos biológicos, etc.

Aquí están involucrados no solo padres y madres, maestros y orientadores, tutores y en lo que hay que poner atención es la manera en cómo se dan los temas y la calidad de estos contenidos.

